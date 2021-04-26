Вашингтон пытается лишить Россию ключевого союзника в Закавказье

26.04.2021, Москва, Олег Кравцов

Решение президента США Джо Байдена признать геноцидом резню армян, устроенную турками-османами, это попытка закрепиться в Закавказье.

Такое мнение, передает корреспондент «ПолитНавигатора», высказывает главный научный сотрудник Института США и Канады Владимир Васильев.

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Он полагает, что помимо давления на Турцию заявлениме Байдена преследовало еще одну цель — после второй карабахской войны включиться в борьбу за лидерство в Закавказье, попытавшись перетянуть на свою сторону Армению — ключевого союзника Москвы в регионе.

«Президент Байден примеряет на себя тогу тылового миротворца в Закавказье, учитывая, что это не требует больших затрат и усилий и дает максимальный пиар-эффект, представляя его настоящим героем в глазах армянской диаспоры в США и всей Армении. При этом отрабатывается модель обострения ситуации в регионе, дивиденды которого рассчитывает получить действующая администрация США», – считает Васильев.

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