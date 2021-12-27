Вассерман рассказал, когда Россия ударит по Польше и Румынии

27.12.2021  21:45 (Мск), Москва,
Владимир Гладков.  
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Вооруженные силы, Дзен, Конфликт, НАТО, Общество, Политика, Польша, Россия, Румыния


Список требований России к Западу по вопросам обороны окончателен и сокращению не подлежит, потому что его нарушение поставит под угрозу безопасность всего мира.

Об этом в эфире телеканала «Рен ТВ» заявил депутат Госдумы Анатолий Вассерман, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Список требований России к Западу по вопросам обороны окончателен и сокращению не подлежит, потому...

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«Несколько дипломатов РФ сообщили, что позиция России представляет собой единый комплекс, откуда невозможно убрать ни один пункт.

Объясняю – чем ближе к нашим границам оружие политических, пока, противников, тем меньше времени остаётся на принятие решения в случае их удара. Значит, придётся создать полностью автоматическую систему ответного удара, и весь мир окажется заложником случайного сбоя», – сказал он.

Анатолий Вассерман уверен – чтобы такого не допустить, Москва согласна даже на превентивный удар по Польше или Румынии, если на их территорию завезут ядерное оружие стран НАТО.

«Но если НАТО зарядят свои пусковые установки в Польше и «Румынии» не противоракетами, а, например, крылатыми ракетами «Томагавк», то смогут за считанные минуты уничтожить наши центры принятия оборонных решений.

Значит, нам придётся при первых же признаках такой перезарядки, бить и по Польше с Румынией, и по самому НАТО», – резюмировал депутат.

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