Вероломная зрада – англичане отказались продавать Украине оборудование для военных катеров

09.07.2021, Киев, Вадим Москаленко

Новости Украины

Английская компания «Rolls-Royce» отказалась поставлять на украинские военные катера «Кентавр» специальное оборудование, которое без проблем поставляется российским «Рапторам».

Об этом на своей странице в Facebook сообщил бывший советник министра обороны Украины, военный эксперт Юрий Бирюков, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«История о штурмовых кораблях «Кентавр» все больше начинает выглядеть как закрученный детектив. Вот и «Rolls-Royce», который должен был ставить водозаборы на корабле. Только они отказались это делать за 5 дней до доставки, ссылаясь на отсутствие разрешения на поставку товаров двойного потребления. Странно, потому что для российских «Рапторов» (в чем-то подобных «Кентавру») они легко поставляют. Страшно предположить, что бизнес и ничего личного», – написал он.

Кроме того, Юрий Бирюков возмутился, что на катера установили нештатное вооружение, из-за чего они получились малоэффективными, потеряли несколько узлов хода и перестали соответствовать ТТХ.

«Вот и РСЗО на кормах, весом на 2.5 тонн. 40 пусковых установок, система стабилизации и НУРСЕС, сжигающие ориентировочную зону посадки. Которая не прописана в оригинальной технической задаче, но появилась позже в разработке идеи модульной платформы. Нужно доставить специалиста из 73-го центра тихо и быстро – модуль снимается за 4 часа, прибавив скорости», – добавил эксперт.

Также, по его словам, из-за некомпетентности украинского руководства, неспособного эти катера нормально оформить, они уже два года простаивают на причале.

«Вот и постановление о создании государственной комиссии по приему кораблей, которая не подписана два года. Все нынешние зеленые уже научились говорить об аннексии Крыма и потере флота. Но не научились подписывать постановление «О государственном принятии». На стене причала два года 5 кораблей. Без движения», – резюмировал он.

Один из пользователей соцсети, комментируя сообщение, заявил, что технически бедный завод «Кузня на Рыбальском» в любом случае не смог бы сделать ничего, соответствующего ТТХ.

«Если заказчик заплатил за другой проект, а завод самостоятельно внёс изменения – виноват завод. А вот если заказчик согласился на проект завода, то тут натягивают сову на глобус и пытаются обвинить – что было бы, если бы был другой проект. Хотя гарантирую, что с теми техническими возможностями, которые есть на «Кузне», и он бы не соответствовал ТТХ», – написал подписчик.