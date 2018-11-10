Весь украинский флот способен выпустить только одну ракету

10.11.2018, Киев, Ольга Козаченко

Украине нечего противопоставить Черноморскому флоту Российской Федерации в случае боевого столкновения.

Об этом в интервью журналу “Країна” заявил бывший заместитель генерального продюсера канала СТБ Виктор Савинов, отвечая на вопрос, Украина может противопоставить России в случае блокирования портов.

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По его словам, причиной нынешней ситуации стало отсутствии у Киева концепции флота, который “нужен не только для господства в море, но и для сохранения власти в своих территориальных водах”.

“На Николаевском судостроительном заводе стоит уже гнилой крейсер “Украина”. Второй по огневой силе корабль, который создало человечество. 27 лет назад он нам достался в готовности 94 процента. Рядом был крейсер “Москва” – 85 процентов готовности. Сейчас это флагман Черноморского флота РФ. А мы такой же не смогли правильно использовать, потому что не имели концепции флота. Если бы крейсер “Украина” сейчас выплыл (так в оригинале. – ред.) из Одессы, вопросы отпали бы сами собой”, – сказал собеседник издания.

Также он заявил, что у русских в Черном море есть 27 кораблей.

“Мы можем противопоставить только крейсер “Прилуки” (на самом деле – ракетный катер. – ред.), у которого есть на борту две ракеты и одна сломанная пусковая установка. То есть весь украинский флот способен пустить одну ракету. Имея выходы в два водоема, мы никогда их не контролировали”, – сокрушается Савинов.

Как сообщал “ПолитНавигатор”, киевские военные эксперты пугают Крым мощным украинским флотом в будущем.

Кроме того, украинский командир рассказал о подготовке к бою в Керченском проливе