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Весь украинский флот способен выпустить только одну ракету
Украине нечего противопоставить Черноморскому флоту Российской Федерации в случае боевого столкновения.
Об этом в интервью журналу “Країна” заявил бывший заместитель генерального продюсера канала СТБ Виктор Савинов, отвечая на вопрос, Украина может противопоставить России в случае блокирования портов.
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По его словам, причиной нынешней ситуации стало отсутствии у Киева концепции флота, который “нужен не только для господства в море, но и для сохранения власти в своих территориальных водах”.
“На Николаевском судостроительном заводе стоит уже гнилой крейсер “Украина”. Второй по огневой силе корабль, который создало человечество. 27 лет назад он нам достался в готовности 94 процента. Рядом был крейсер “Москва” – 85 процентов готовности. Сейчас это флагман Черноморского флота РФ. А мы такой же не смогли правильно использовать, потому что не имели концепции флота. Если бы крейсер “Украина” сейчас выплыл (так в оригинале. – ред.) из Одессы, вопросы отпали бы сами собой”, – сказал собеседник издания.
Также он заявил, что у русских в Черном море есть 27 кораблей.
“Мы можем противопоставить только крейсер “Прилуки” (на самом деле – ракетный катер. – ред.), у которого есть на борту две ракеты и одна сломанная пусковая установка. То есть весь украинский флот способен пустить одну ракету. Имея выходы в два водоема, мы никогда их не контролировали”, – сокрушается Савинов.
Как сообщал “ПолитНавигатор”, киевские военные эксперты пугают Крым мощным украинским флотом в будущем.
Кроме того, украинский командир рассказал о подготовке к бою в Керченском проливе
Метки: Виктор Савинов, ВМСУ, Черноморский флот РФ
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