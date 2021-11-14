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14.11.2021 13:42
(Мск), Москва,
Владимир Гладков
 
Дзен, Донбасс, Политические репрессии, Украина
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«Вешать будем потом». Царёв рассказал о планах Авакова на Донбасс

Новости УкраиныЭкс-глава МВД Украины Арсен Аваков фактически выступил рупором США, когда изложил «своё» видение на...

Экс-глава МВД Украины Арсен Аваков фактически выступил рупором США, когда изложил «своё» видение на выполнение Киевом Минских соглашений – уступить, чтобы потом жёстко зачистить Донбасс.

Об этом в эфире YouTube-канала «Sputnik на русском» заявил бывший депутат Верховной рады Олег Царёв, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«С точки зрения США Минские соглашения – это нормальные соглашения, которые надо выполнять. Здесь, в принципе, рупором выступил Аваков.

Посмотрите его последнее интервью, он говорит о том, что надо выполнять Минские соглашения, надо брать границу под контроль, надо не бояться того, что выберут и депутатов, и местные советы, и руководителей республик.

Очевидно, что их выберут люди, это будут люди жители Донецка, Луганска, это будут люди не заточены на Киев и будут направлены цели на дружбу с Россией», – сказал экс-депутат.

Он предупредил, что слова Авакова – лишь видимость миролюбия.

«Здесь, как говорил бывший партнёр, а ныне не партнёр Игоря Коломойского Борис Филатов, суть выступления Авакова состояла в том, что он говорил – «а вешать мы их будем потом».

Да, надо взять под контроль границу с Украиной и потом не за год – два, так за три, за четыре, за пять, за шесть, менять элиты. Менять законодательство и брать под контроль эти территории, жёстко зачищать сепаратистов, но потом, медленно. И США это устраивает», – подчеркнул Царёв.

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