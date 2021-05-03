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03.05.2021, Киев, Вадим Москаленко
 
Дзен, Общество, Политика, Политические репрессии, Политические убийства, Россия, Скандал, Украина
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«Везде бардак»: Интерпол пачками возвращает Украине документы о преследованиях

Новости УкраиныИнтерпол массово возвращает Украине запросы о задержаниях людей, мотивируя это тем, что данная структура...

Интерпол массово возвращает Украине запросы о задержаниях людей, мотивируя это тем, что данная структура не занимается политическими преследованиями.

Об этом в эфире телеканала «Эспрессо» заявил депутат Львовского горсовета, фракция Порошенко «Евросолидарность», юрист Владимир Марусяк, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«На данный момент процедура, которая сейчас есть в уголовном процессе, выписана более или менее таким образом, чтобы не было политического преследования. В действительности, мы этого не видим, но Интерпол просто пачками возвращает документы из Украины, которые поступают из Генпрокуратуры, из Офиса президента за границу, чтобы тех или иных людей привлечь к ответственности. Мотивы Интерпола такие: здесь есть признаки политического преследования.

Что делает действующая власть: она, таким образом, выписывает процедуру, чтобы можно было сделать заочное уведомлении о подозрении, осуждении тут, на Украине (закон о заочном осуждении – ред.). То, что приняла Верховная рада на этой неделе.

А Европейский суд ещё раньше написал, что такие вещи однозначно нарушают право на защиту. Это однозначно нарушает принцип стабильности уголовно-процессуального законодательства, основные принципы человека и гражданина», – рассказал Марусяк.

«Речь идёт о том, что государство движется непоследовательно. И вместо того, чтобы контролировать силы на оборонке, на тех вещах, которые стоят перед носом. Пытаются закрыть какие-то не закрытые политические гештальты и что-то отмотать назад. В действительности, нет порядка и в оборонке, и в других сферах», – добавил львовский юрист.


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