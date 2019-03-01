«Виноваты бароны и кланы» – Лукашенко

01.03.2019, Минск, Владимир Гладков

В ухудшении торгово-экономических отношений РФ и Белоруссии виноваты российские чиновники, которые лоббируют интересы своих олигархов и не допускают белорусских производителей на внутренний рынок.

Об этом в ходе пресс-конференции заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора»

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В качестве примера белорусский лидер привел проблему с поставками сахара, которая, по его мнению, была искусственно создана экс-главой российского Минсельхоза Александром Ткачевым.

«Зачем вы под предлогом того, что она [белорусская продукция] грязная, такая и сякая, блокируете эти поставки? А потому что велико давление определенных групп. К примеру, ваш бывший министр сельского хозяйства Ткачев. Вы знаете, что это один из крупнейших сельскохозяйственных баронов Российской Федерации? У нас с ним добрые отношения, но этот факт всем известен.

Вы думаете, что он пропустит наш сахар на территорию России, если он в последний год семь-десять заводов дополнительно скупил и производил этот сахар? Люди знают, что белорусский сахар хороший, качественный, предприятия модернизированные, сертифицированные, ваши специалисты приехали и дали добро. Но он понимает, что это очень сильный конкурент для его объединения сахарных заводов, вот и торпедировали. Это, к сожалению, продолжается по некоторым предприятиям и сейчас», – отметил Лукашенко.

При этом президент Белоруссии открыто призвал российское правительство «прекратить лоббировать олигархические кланы».

«Бизнес сросся с властью и проталкивает свои вопросы, блокируя наши отношения в союзе. А ведь это предусмотрено во всех документах, что у нас общий рынок и мы должны свободно торговать. Вот вам пример – разрешение на грузоперевозки. Мы перевозим из Польши или Германии груз в Россию. Нам таких поездок разрешено делать 75 тысяч. А у нас нет ограничений.

Мы, небольшая страна, не боимся, что нас задавят ваши транспортники, а вы нам аж 75 тысяч. За последние два года полякам в два раза разрешение увеличили, нас со 120 тысяч снизили до 75 тысяч. Это что, достойно нашего союза? Поэтому надо снять эти вопросы, они вообще для России безболезненны, и я вообще не понимаю, почему эти вопросы не решаются», – резюмировал Лукашенко.