ВМСУ-шники уже сдались в плен, а в Киеве смакуют, как они «наводили страх на русских»

29.11.2018, Киев, Игорь Петров

Молодые командиры катеров ВМС Украины из числа бывших курсантов, отказавшихся в 2014 году принять российскую присягу и прилюдно исполнившие гимн «Ще не вмерла», наводили страх на русских у берегов Крыма.

Об этом на пресс-конференции в Киеве заявил сбежавший из Крыма некогда работавший на Партию регионов экономист Андрей Клименко, объявивший себя членом «Майдана иностранных дел».

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Клименко повторил историю об успешной переброске по железной дороге из Одессы на Азовское море двух бронекатеров, после чего, якобы, российские пограничники прекратили досмотры судов возле украинских берегов – будто опасаясь молодых и злых «морских волков».

Как это вяжется с тем, что те же самые молодые командиры на днях сдались в плен возле Керченского пролива – Клименко умолчал.

«Как только у нас в сентябре появились два маленьких легковооруженных катера в Бердянске, которые перетащили по суше, так сразу район задержаний переместился ближе к Керченскому проливу. То есть они испугались. А количество задержаний – в сентябре было 8, в октябре – 2, в ноябре не было ни одного. То есть когда им дают по морде, когда мы проводим активную военную политику, то они реагируют. Тем более, что они знают, что командиры на этих катерах – молодые офицеры, у которых свой собственный счет против страны-оккупанта», – пафосно объявил член «Майдана иностранных дел».

В целом, по его словам, с начала Азовского кризиса зафиксировано более 727 случаев задержания судов российскими пограничниками.

«Через Азов идет 7-8% морского экспорта Украины в тоннах, это до 20 % экспорта в долларах. Из Мариуполя идет 35-40% экспорта украинского металла, который стоит значительно дороже зерна или угля», – пояснил Клименко ущерб, который несет Киев от последствий собственной провокации с захватом крымского сейнера «Норд».