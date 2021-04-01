Во Франции хаос, система здравоохранения ЕС не справляется с пандемией

01.04.2021, Москва, Олег Кравцов

Система здравоохранения Европейского союза продемонстрировала свою полную неспособность справиться нынешними вызовами.

Об этом, передает корреспондент «ПолитНавигатора», в интервью «Комсомольской правде» заявила лидер партии «Национальное объединение» экс-кандидат в президенты Франции Марин Ле Пен, отвечая на вопрос, в каком состоянии находится сейчас ЕС в связи с пандемией.

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«В течение многих лет сторонники федеральной Европы внушают нам, что Евросоюз нас защищает. Ужасное фиаско в борьбе с коронавирусной пандемией закончится дискредитацией этого технократического, бюрократического и идеологического управления. Система здравоохранения Европейского союза демонстрирует свою полную неспособность обеспечить малейшую реакцию на появляющиеся вызовы и солидарность», – считает Ле Пен.

Она также раскритиковала решения французских- ограничить передвижение всех людей.

«Ведь это очевидно, что первое, что нужно сделать, когда мы сталкиваемся с эпидемией или пандемией, то это сократить количество контактов, чтобы предотвратить распространение эпидемии. Это ощущение распространенного хаоса в настоящее время усиливается катастрофическим управлением в области поставок вакцин», – отмечает политик.

По ее словам, вакцинация является самым важным этапом для выхода из кризиса в области здравоохранения, но она оказалась плохо организована.

«Во-первых, непонятно, почему не стали привлекать для вакцинации вышедших на пенсию врачей, студентов-медиков или фармацевтов. Во-вторых, не ясно, почему отказались рассмотреть вопрос о применении российской или китайской вакцины. Во Франции пока что нет возможности вакцинировать тех, кто хочет быть вакцинированным», – резюмировала Ле Пен.

Как сообщал «ПолитНавигатор», известная французская актриса заявила, что надеется на российскую вакцину.