Во Львове объявили Зеленского «дебильным малоросом»

08.09.2019, Киев, Владимир Гладков

Украина после майдана пять лет якобы воевала с Россией, а в результате пришёл президент Владимир Зеленский и всё испортил.

Об этом в эфире телеканала «НТА» заявил львовский телеведущий Остап Дроздов, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Почему я не люблю нашего президента? Просто так получилось, что с самого начала, когда появился на экранах этот малороссийский, дебильный, украинофобный «Вечерний квартал», я его сразу невзлюбил. Для меня он таким и остаётся. Если плебеи себе выбрали этого танцора диско, то, поверьте, я себе такого президента не выбирал…

У Зеленского собралась дурная, примитивная, нетребовательная, бессодержательная публика, потому он может вам крутить фигли-мигли. Он вам будет делать видимо очень много хорошего, за что вы будете аплодировать, а в конце концов и я тоже, но одновременно, вагончиком он будет ко всему тому хорошему цеплять всё плохое, что никак не устраивает украинство», – заявил Дроздов.

Также, по его словам, отныне в стенах парламента будет безнаказанно звучать откровенная украинофобия.

«Теперь у нас ситуация, когда, условно говоря, в парламенте вылезет на трибуну тот же Медведчук или Рабинович, или Шуфрич, или ещё кто-то, и будут вам говорить про братание с Россией, про мир-дружбу, какие-то Таможенные союзы и так далее, и так далее, и им, в принципе, за это ничего не будет. Откровенная украинофобия, которая будет звучать в стенах парламента, будет защищена законом», – подчеркнул журналист.

Кроме того, Дроздов, убеждён, что Зеленский играет в президента РФ Владимира Путина.

«Он играет в президента, и эту игру видно всем, естественно, у кого остался ум и остатки критического мышления. Может, его избиратели этого и не видят, для них он органичный. Собственно, за таким бесталанным артистом, который очень играет и вживается в роль президента, в действительности, я вижу Путина. Не хочу вас шокировать, но мы построили Россию на Украине.

Это же надо было додуматься, чтобы на пятом году войны на Украине построить полностью российскую модель управления, когда один человек единолично под собой имеет всё», – возмутился львовянин.

По его словам, «зелёный наполеончик с идентичностью малоросса имеет под собой СБУ, всю финансовую разведку, всю прослушку, всех силовиков, весь репрессивный аппарат Генпрокуратуры, свой карманный единоличный парламент бессловесных кнопкодавов и правительство, созданное не по принципу коалиции, а только из своих».

«Вот мы и нарисовали с вами картину сине-жёлтой России, и ставится вопрос: стоило ли пять лет воевать с Россией, чтобы модель единоличного правления государством применить в своей стране?» – возмутился Дроздов.

Как сообщал «ПолитНавигатор», ранее Дроздов в очередном припадке русофобской истерии назвал Зеленского «сине-жёлтым Путиным».