Военное положение: Что происходит на границе с Крымом

27.11.2018, Херсон, Вероника Михайлова

«Наши люди в Херсоне» рассказали корреспонденту «ПолитНавигатора», что происходит в приграничной с российским Крымом областью Украины, где, согласно вчерашнему решению Верховной Рады и указу Петра Порошенко, вводится военное положение.

…Со вчерашнего дня для россиян полностью исчезла возможность пересечь границу с Крымом в обе стороны. В народе ходят слухи о том, что в ближайшее время границу с полуостровом закроют и для украинцев. Для тысяч херсонских семей это означает разлуку с близкими людьми, ведь до государственного переворота степной Крым и Херсонскую область отделяло полтора десятка километров, тут очень тесные связи, в особенности в семьях татар.

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Естественно, военное положение ударило не только по нежным чувствам – местные жители все-таки наладили кое-какие лазейки для торговли с Крымом. Тем и кормились в непростых украинских реалиях. Новые реалии не только уничтожат едва зародившуюся «серую» коммерцию, но и ударят по вполне легальной экономике.

С воскресенья доллар подскочил на гривну до 29,2 грн. и завтра вполне может достичь 30 гривен. Банки остановили выдачу кредитов и отказываются выдавать крупные суммы в наличных; вероятно, закрыть депозит также невозможно.

Местные коммерсанты тоже «рады» – реализация проектов, о которых договаривались в последние годы с партнерами, оказалась под угрозой. Едва ли кто-то пожелает инвестировать в экономику региона, где объявлено военное положение.

Впрочем, экономические перспективы для жителей Херсонской области давно превратились в утопию – промышленность мертва, все держится на сельском хозяйстве. А вот война все это время казалась чем-то далеким. Теперь она уже заглядывает в окна херсонцев, причем боятся местные жители вовсе не «российского агрессора» – куда страшнее объявленные в понедельник военные учения на границе с Крымом, а также активизация военных частей под Цюрупинском (теперь Олешки).

Украинские военные уже неоднократно «проявили» себя – пьяная стрельба, самострелы, ДТП и опасное вождение на бронетехнике и прочие нюансы поведения солдат ВСУ херсонцам хорошо известны. Однако, что будет, когда военные «расчехлят» базирующиеся тут С-300, Буки и прочие крайне опасные игрушки… Нервозность местных жителей вполне можно понять.

Эта нервозность, совместно с повышением доллара заставила торговцев поднять цены. Взвинтили бы по максимуму, но покупательная способность у людей и так низкая, а в свете последних событий они и вовсе сосредоточились на покупке вещей и продуктов, пригодных для того, чтобы положить их в тревожный чемоданчик или сложить в подвале на случай обстрелов.

Даже «патриотов» введение военного положения не обрадовало. Вместо того, чтобы с восторгом спешить в военкоматы, работники которых активно обзванивают военнообязанных, представители националистических организаций ограничиваются распространением призывов не поддаваться панике и не распространять в сетях информацию о местах дислокации и перемещениях техники и подразделений ВСУ.

Вообще жителям Херсонской области и других регионов, в которых введено военное положение, сейчас стоит держаться от социальных сетей подальше. По имеющейся информации, полученной от сотрудников правоохранительных органов, полицию должны частично передать в подчинение СБУ; ожидаются «зачистки».

Учитывая, что в предыдущие годы украинские силовики пересадили даже тех, кто просто постил демотиваторы и писал «антиправительственные» комментарии, в преддверии президентских выборов можно ожидать самой настоящей охоты на ведьм, во время которой отправиться за решетку можно будет даже за самые невинные вещи.

В конце концов, никто не помнит, что размещал и что писал в сетях 4-5 лет назад, так что прищемить можно каждого.

Пока ситуация не стабилизируется, лучше хорошо бы постить в социальных сетях только котиков и красивых женщин (причем избегать запрещенного на Украине «Вконтакте»), а еще лучше – вообще на время отказаться от социальных сетей. В случае, если в аккаунте может быть что-то опасное, неплохо бы их отключить, заблокировать или сменить пароль таким образом, чтобы он не был известен даже вам самим (написать случайную комбинацию из 20 символов – скопировать её в поле изменения пароля, потом удалить и выйти из аккаунта) – это на случай, чтобы при допросе с пристрастием вы его не вспомнили.

В общем, на Украине наступают непростые времена, и те, кто хочет в них выжить, должны принять правила игры и учиться «жить по-новому», как и обещал Петр Алексеевич и сотоварищи.