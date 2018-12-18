18.12.2018, Киев, Семен Дорошенко
Киев, Колониальная демократия, Политика, США, Украина
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Волкер снова прибыл в Киев – как на работу
Сегодня в Киев прибыл с визитом спецпредставитель Госдепартамента США по вопросам Украины Курт Волкер.
“Здорово вернуться в Киев!” – написал Волкер в Twitter.
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В пресс-службе аппарата украинского парламента отметили, что сегодня состоится встреча Волкера с председателем Верховной Рады Украины Андреем Парубием.
Отметим, накануне Волкер находился в Брюсселе, где встретился с вице-премьер-министром по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Украины Иванной Климпуш-Цинцадзе и послом Украины при НАТО Вадимом Пристайко.
ReCreative
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14:22 18 декабряВ Севастополе прошел стихийный митинг
14:11 18 декабряПреемник Филарета заявил права на Крым
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13:36 18 декабряГлава раскольников рассказал, когда для украинцев введут новую дату празднования Рождества
13:28 18 декабряКрым не вернули, Донбасс не победили – депутат-томосек похвастался «исторической победой»
13:11 18 декабря«Под разговоры о ЕС скатываемся в XIX век» – киевский эксперт о переходе на дрова
13:04 18 декабряНа Светлодарскую дугу срочно перебрасывают отморозков из украинских нацбатов
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19:29 18 декабряЧиновники в Крыму потеряли инструмент шантажа бизнеса
18:46 18 декабряШойгу анонсировал в 2019 году 18 тысяч военных учений
18:29 18 декабряЖириновский «отмазал» Лаврова от неудобного разговора о Курилах
17:50 18 декабряГлашатай британцев требует нанести удар по «Газпрому»
17:10 18 декабряВ Госдуме хотят обеспечить гонимым Порошенко украинским священникам “запасные аэродромы”
16:43 18 декабряЧалый: «Ситуация в Севастополе критическая. Дальше будет улица»
16:12 18 декабряПутину дали право определять, кто из украинцев получит гражданство в упрощенном порядке
16:01 18 декабряНу что, Саня, помогли тебе твои ляхи: На Украине начинается травля Усика
15:55 18 декабряКравчук: Россия развалится через год после оккупации Украины
15:32 18 декабряСеверо-Крымский канал заменят железной дорогой
15:05 18 декабря«Без Крыма нам стало лучше» – украинский писатель шокировал меджлисовского пропагандиста
14:48 18 декабря«Наглый, безграмотный клоун» – Карасева публично высекли в прямом эфире
14:42 18 декабряВ Киеве ликуют – в Черное море вошел британский корабль-шпион
14:22 18 декабряВ Севастополе прошел стихийный митинг
14:11 18 декабряПреемник Филарета заявил права на Крым
13:59 18 декабряВ Севастополе – новый виток противостояния вокруг Матросского бульвара
12:52 18 декабряАксенов рассказал о боевой готовности Крыма
12:05 18 декабряНазван шедевр антироссийской резолюции по Крыму
10:50 18 декабряАмериканцам срочно нужна война на Украине
9:24 18 декабряНа Украине кроют матом Пашиняна за голосование в ООН
9:04 18 декабря«Единая Россия» взяла на контроль инцидент с рухнувшим потолком в севастопольской школе
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0:36 18 декабряРоссия продолжит реставрацию Бахчисарайского дворца, несмотря на вопли меджлисовцев
0:26 18 декабряВ Крыму начнут брать деньги за посещение двух пещерных городов
23:58 17 декабряСенатор заявила о махинациях при строительстве онкодиспансера в Севастополе
23:51 17 декабряКрымские депутаты отдали свой санаторий на ЮБК прокурорам
23:08 17 декабря«Лавров начал позорно вилять! Трусость и дряблость!»
22:46 17 декабряВице-Парубий выдвинула России ультиматум
22:36 17 декабряАдвокат «хизбов» похвастался, как «обломал» российского следователя по делу ВМСУ
21:51 17 декабряРусский священник: Доигрались – раскол из Украины перекидывается на территорию РФ
21:36 17 декабряРоссийский военный эксперт разгромил в пух и прах слова Лаврова по Донбассу
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15:00 17 декабряРоссийская либералка шокировала: Крым не вернётся в состав Украины
13:46 17 декабряСоюз художников Украины признал Крым российским, чтобы не возвращать выставочный зал
13:18 17 декабряОдессит отправляет рэперов и блогеров на помощь Русскому миру
12:27 17 декабря«Мало не покажется» – Лавров пригрозил Порошенко жестким ответом
12:04 17 декабряВ СБУ официально признали причастность к провокации в Керченском заливе
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9:19 17 декабряАмериканский дипломат устроил истерический хохлосрач на ТВ
21:24 16 декабряПорошенко обещает отменить военное положение после отступления России
21:15 16 декабряПорошенко потребовал что-то делать с «пятой колонной» в Крыму
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16:41 16 декабряВ Москве повязали заукраинских либералов
12:45 16 декабряБолезнь прогрессирует: Генерал СБУ обещает развал России и новый центр мира в Киеве
12:31 16 декабряСвихнувшийся СБУ-шник вновь угрожает Путину – на этот раз голыми руками
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