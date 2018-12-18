Волкер снова прибыл в Киев – как на работу

18.12.2018, Киев, Семен Дорошенко

Сегодня в Киев прибыл с визитом спецпредставитель Госдепартамента США по вопросам Украины Курт Волкер.

“Здорово вернуться в Киев!” – написал Волкер в Twitter.

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в Яндекс.Дзен, Telegram, Facebook, Одноклассниках, Вконтакте, канал YouTube и Яндекс.Новости

В пресс-службе аппарата украинского парламента отметили, что сегодня состоится встреча Волкера с председателем Верховной Рады Украины Андреем Парубием.

Отметим, накануне Волкер находился в Брюсселе, где встретился с вице-премьер-министром по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Украины Иванной Климпуш-Цинцадзе и послом Украины при НАТО Вадимом Пристайко.