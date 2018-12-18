18.12.2018, Киев, Семен Дорошенко
 
Киев, Колониальная демократия, Политика, США, Украина
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Волкер снова прибыл в Киев – как на работу

Сегодня в Киев прибыл с визитом спецпредставитель Госдепартамента США по вопросам Украины Курт Волкер.

“Здорово вернуться в Киев!” – написал Волкер в Twitter.

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В пресс-службе аппарата украинского парламента отметили, что сегодня состоится встреча Волкера с председателем Верховной Рады Украины Андреем Парубием.

Отметим, накануне Волкер находился в Брюсселе, где встретился с вице-премьер-министром по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Украины Иванной Климпуш-Цинцадзе и послом Украины при НАТО Вадимом Пристайко.

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