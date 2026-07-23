Волкер: Украина сможет то, что не смогли США

Елена Острякова.  
23.07.2026 12:49
  (Мск) , Москва
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Бывший спецпредставителем Госдепартамента США по Украине в первый срок Дональда Трама и предавший его Курт Волкер теперь на втором сроке расхваливает президента за то, что тот пообещал выдать лицензию на производство ракет ПВО «Патриот» киевскому узурпатору Владимиру Зеленскому.


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«Я думаю, это грандиозно. Это блестящее решение. Если бы он позволил бюрократии обсуждать это несколько недель, они бы нашли массу причин, почему это невозможно сделать.

Но президент Трамп увидел проблему совершенно ясно. У Украины закончились ракеты-перехватчики «Патриот»… У Украины есть хорошая ПВО, но против ракет у нее ничего нет. США также нуждаются в этих перехватчиках на Ближнем Востоке… Они нужны и нашим европейским союзникам. Мы просто не производим их в достаточном количестве.

США не смогли быстро нарастить объемы производств. Украина сможет нарастить производство гораздо быстрее», – сказал Волкер в эфире польского ТВ.

Американец не забыл подчеркнуть, что доход оборонной промышленности США вырастет, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Он также считает, что решение по «Патриотам» «станет важным сигналом президенту РФ Владимиру Путину, который не был благоразумным и не принял выгодную сделку, предложенную Трампом».

English version :: Читать на английском Волкер: Украина сможет то, что не смогли США

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