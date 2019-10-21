21.10.2019, Киев, Ольга Козаченко
 
ЕС, Политика, Россия, Украина
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Восемь против двадцати – расклад по антироссийским санкциям в ЕС

В настоящее время большинство стран Европейского союза выступают против отмены санкций, введенных против РФ

Об этом в интервью киевскому журналу «Новое время» заявил профессор Джорджтаунского университета Андерс Аслунд, отвечая на вопрос, может ли Украина потерять европейские санкции для России, не получив взамен конструктивных и выгодных для себя решений на востоке страны.

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«Не думаю. Санкции – это очень инерционный процесс. В ЕС восемь стран-членов выступают против санкций в отношении России, и пять из них сильно против – Италия, Кипр, Греция, Венгрия и Австрия. При этом двадцать стран за санкции, особенно Литва и Польша. В такой ситуации санкции точно не отменяют», – полагает Аслунд.

В то же время, как сообщал «ПолитНавигатор», в Киеве полагают, что антироссийские санкции Запада доживают последние месяцы.

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