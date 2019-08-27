Восстановление моста в Станице Луганской находится под угрозой

27.08.2019, Киев, Александр Гусар

Украинские военные, в нарушение Минских соглашений и действующего перемирия, продолжают минировать местность в районе населённого пункта Счастье, а также размещают боевую технику в районе Станицы Луганской.

Об этом на брифинге сообщил офицер пресс-службы управления Народной милиции ЛНР Иван Филипоненко, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«В то время, когда на участке разведения сил и средств у Станицы Луганской ведутся работы по демонтажу фортификационных сооружений в рамках подготовки к ремонту моста через реку Северский Донец, украинские военные продолжают хаотичное минирование территорий в районе населенного пункта Счастье», – сообщил представитель оборонного ведомства.

Он добавил, что на сегодняшний день информация о новых минно-взрывных заграждениях 46-й бригады ВСУ в районе населенного пункта Счастье подтверждается и международными наблюдателями миссии ОБСЕ.

Кроме того, Филипоненко отметил, что при установке минно-взрывных заграждений украинские военные не обозначают районы минирования знаками о минной опасности и не составляют подробных карт минных полей.

Помимо этого, ВСУ разместили бронетехнику у населённого пункта Золотое и рядом с пунктом пропуска через линию соприкосновения в районе Станицы Луганской.

«Разведкой Народной милиции ЛНР отмечено прибытие боевой бронированной машины в район населенного пункта Золотое-4 и размещение бронированной машины вблизи КПВВ «Станица Луганская» несмотря на договоренности о разведении вооружения и военной техники», – подчеркнул Филипоненко.

Напомним, ранее в Народной милиции ЛНР также сообщали, что украинские военные намеренно обостряют ситуацию, минируя территорию в районе населённого пункта Золотое, с целью отвлечь внимание мировой общественности от затягивания работ во восстановлению моста в районе Станицы Луганской.