«Все ожидаемо»: генерал российской разведки шокирован ситуацией на границе

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Заход украинских подразделений в Белгородскую область не должен был стать неожиданным для России.

Об этом в комментарии «ПолитНавигатору» заявил генерал-лейтенант Службы внешней разведки в отставке Леонид Решетников, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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По мнению Решетникова, для того, чтобы избежать повторения таких ситуаций, необходимо создать корпус пограничной стражи, вооруженный тяжелой техникой и способный дать отпор передовым группам противника.

«Все ожидаемо. После того, как мы почему-то необъяснимо вывели из-под Харькова под шумок наступления от Изюма до Балаклеи, вдруг мы вывели свои войска из полосы безопасности, которую мы держали от 5 до 15 километров украинской территории. Практически вдоль всей границы с Белгородской областью. Появился огромный соблазн для действий, потому что там плотно населенная территория, можно захватывать села, находящиеся на расстоянии 10-15 километров, в отличие от Брянской области. Почему вывели, наступления вдоль этой линии Украины не было, почему взяли и вывели за границу? Значит, кто-то обещал, что они не пересекут ее? Тогда это глупость», – сказал генерал.

По его словам, для Киева это перспективнейшее направление и не стоит надеяться, что американцы не одобрят эти их действия.

«Поэтому они воспользовались, и говорить сейчас, что это было ДРГ абсолютно неправильно. Какая ДРГ? ДРГ – это обычно от пяти до 15 человек. А здесь речь идет практически о батальоне, поддержанном техникой. Если не о батальоне, то об усиленной роте», – подчеркнул наш собеседник.

Он удивляется, почему российские воска не поступают аналогично и не пересекают границу.

«Так войну не воюют. Наши тяжелые войска не должны стоять, как они стояли на расстоянии 80 километров. Росгвардия – на расстоянии 40 километров. Не должны стоять там, они должны быть в пределах досягаемости. Сейчас надо заниматься и на будущее планировать возрождение Корпуса пограничной стражи, как отдельного вида вооруженных сил. Нынешние пограничники ничего не могут, у них нет возможностей держать реальную оборону. Поэтому надо воссоздавать Корпус пограничной стражи, как это было в империи, как было в короткий период Российской Федерации. Были Пограничные войска со своей авиацией даже, своими бронесилами. А не держать войска от границы – пока они развернулись, пока они вышли, прошло несколько часов. За эти часы они захватили три села и вышли на окраины города. Должны понести ответственность и те, кто придумал этот вывод из зоны безопасности наши войска тогда, и те, кто сейчас допустил такое», – резюмировал Решетников.