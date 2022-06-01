ВСУ не намерены цепляться за промзону Севродонецка

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Вчерашний подрыв украинскими формированиями на северодонецком заводе «Азот» цистерны с кислотой был использован ВСУ для прикрытия отступления.

Такое мнение, передает корреспондент «ПолитНавигатора», высказывает военный эксперт Дмитрий Болтенков.

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По его словам, подрыв говорит о том, что украинские силы, отступившие из жилых кварталов, не намерены держать оборону и в промзоне города.

«Находиться рядом с местом такой аварии не полезно никому. Вполне возможно, что подрыв был использован для того, чтобы прикрыть отступление отрядов через реку в Лисичанск. Он стал своеобразной «дымовой завесой», которой националисты отвлекли внимание от своей переправы.

Конечно, здоровье оставшихся в городе, как они считают, «предателей» из местного населения и тем более войск Народной милиции их не интересовало», – сказал Болтенков «Известиям».

Как сообщал «ПолитНавигатор», отступающие украинские нацисты в Северодонецке взорвали цистерну с азотной кислотой.