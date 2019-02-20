ВСУ погиб, попытавшись растопить печь патронами
Украинский военнослужащий погиб, бросив в печь не замеченную им по причине плохого зрения пачку патронов.
Об этом сегодня на брифинге сообщил начальник пресс-службы управления Народной милиции ЛНР Яков Осадчий, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».
Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в Мир Тесен, Яндекс.Дзен, Telegram, Facebook, Одноклассниках, Вконтакте, канал YouTube и Яндекс.Новости
В частности, он отметил, что в оборонное ведомство республики продолжают поступать сведения о сокрытии украинскими командирами небоевых потерь и фальсификации данных об обстоятельствах смерти подчиненных военнослужащих.
«Очередной несчастный случай произошел в 54-й механизированной бригаде. При попытке растопить печь в блиндаже 54-летний военнослужащий Николай Кольченко из-за слабого зрения не заметил пачку патронов в сухой траве и положил в печь. Когда огонь разгорелся, произошла детонация боеприпасов и военнослужащий погиб», – сообщил Осадчий.
Он также добавил, что командир данного соединения полковник Алексей Майстренко традиционно скрыл обстоятельства трагедии от вышестоящего командования и не оповестил о произошедшем родственников погибшего.
Напомним, ранее в Народной милиции ЛНР сообщали, что украинские военные, находясь в состоянии алкогольного опьянения, устроили дебош со стрельбой и угнали гражданский автомобиль в населённом пункте на Луганщине.
Спасибо!
Теперь редакторы в курсе.