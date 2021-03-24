ВСУшники в Донбассе расстреляли сослуживца вместо мишени

24.03.2021, Луганск, Сергей Вредников

Новости Украины

В Донбассе в результате преступной халатности был расстрелян сослуживцами боевик ВСУ, который ремонтировал мишени на стрельбище.

Об этом в ходе брифинга сообщил офицер пресс-службы Управления Народной милиции ЛНР Иван Филипоненко, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Командование ОТГ «Север» продолжает скрывать потери личного состава подчиненных подразделений от общественности, а также истинные причины гибели военнослужащих.

Так, 23 марта в районе населённого пункта Дмитровка с боевиками 1 дшб 80 бригады проводились ночные занятия по огневой подготовке с проведением практических стрельб из стрелкового оружия. Командир роты, находясь на исходном рубеже участка для стрельбы, не убедился в отсутствии людей в секторе ведения стрельбы и отдал команду на открытие огня.

В результате получил множественные огнестрельные ранения несовместимые с жизнью боевик, который в это время производил работы по ремонту подсветки мишеней. О данном инциденте командир бригады Шворак решил в вышестоящий штаб не докладывать, а факт смерти подчиненного представить позже как, результат обстрела со стороны Народной Милиции», – сказал он.

Напомним, ранее в Донбассе погибли трое украинских военнослужащих, ещё четверо получили ранения во время ведения провокационного огня из давно выработавшего ресурс миномёта.