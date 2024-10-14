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Во время игры сборных Сербии и Швейцарии в рамках Лиги наций УЕФА, проходившей на стадионе «Дубочица» в городе Лесковац, присутствовавший на ней президент Сербии Александр Вучич надел шарфик, изображающий русский и сербский триколоры.

При этом несколько дней назад он подписал декларацию с поддержкой территориальной целостности Украины, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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Видео с матча, на котором присутствовало руководство Сербии, выложил на своей странице в одной из запрещённых в России социальных сетей президент Республики Сербской Милорад Додик, который также присутствовал на этом матче.

Видео зафиксировало как самого Додика в шарфике цветов сербского триколора с надписью «Республика Сербская», так и Вучича, который растянул шарфик, популярный у русских и сербских футбольных фанатов, одна часть которого представляет сербский, другая – русский триколоры. В ходе матча, надо отметить, сербы обыграли швейцарцев со счётом 2:0.

Видео спровоцировало бурю негодования и злословия у бошнякских и хорватских пользователей соцсетей.

«Пока президент Сербии Вучич вместе с главой Республики Сербской Додиком на стадионе «Дубочица» в ходе матча сербской сборной с Швейцарией изображали перед ядерным электоратом пламенную поддержку России, сербские и боснийские заводы продолжали бесперебойно отгружать Украине снаряды и другое оружие, которое вскоре будет направлено против Русской Армии. Разведцентр бригады Эспаньола «Мелодия» и наши друзья из хакерской группы «Берегини» знают об этом всё. Обывателей обмануть можно, нас — нет!», – прокомментировал инцидент боец СВО и журналист Евгений «Топаз» Рассказов.

Также он отметил, что перед тем же матчем сербская полиция атаковала сербских же фанатов и пыталась отобрать баннеры с изображением территории Косово и Метохии с подписью «Не сдаваться!».

В результате потасовки фанаты были задержаны, но вскоре отпущены. Тем не менее, сам баннер в поддержку сербского Косово к проносу на стадион был запрещен.

В свою очередь, политолог Вадим Трухачёв отметил, что «многовекторность» Вучича – это следствие “евразийского” разворота России, которая гораздо больше времени и финансов уделяет странам Средней Азии, чем той же Сербии, которая в условиях враждебного окружения вынуждена балансировать, чтобы не испортить отношений с соседями и не спровоцировать санкции Запада.

«Россия упорно играет в евразийщину и многонационалию. Следствием этого стало резкое ослабление работы на славянском и православном направлении. Чем немедленно пользуются наши противники из числа славянских стран, у которых за спиной стоят ЕС и НАТО. Чехия на уровне Евросоюза толкает идею передачи под контроль Белграда четырёх муниципалитетов на севере Косово, населённых сербами. И старается отбить наезды на Республику Сербскую в Боснии. И деньги для Сербии по линии ЕС пробивает. Естественно, не просто так», – отмечает эксперт.