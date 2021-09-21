Вучич пригрозил сепаратистам Косово «экономическими мерами»

21.09.2021 08:30 (Мск), Белград, Алексей Топоров

Президент Сербии Александр Вучич выступил с обращением к нации в связи с инцидентом спровоцированным властями Приштины на севере Косово.

На завтра назначено экстренное заседание Совета национальной безопасности Сербии.

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Как сообщает корреспондент «ПолитНавигатора», выступая сегодня вечером по поводу вооруженной провокации албанских властей Косово, вторгнувшихся в приграничные сербские анклавы с целью насильно снимать с автомобилей сербские номера и требовать их замены на косовские, Вучич назвал сегодняшний день «одним из самых трудных дней для сербов Косово и Метохии».

«Прошлой ночью мы узнали, что Приштина планирует переброску сил специального назначения на север», – сказал президент Вучич.

Он напомнил, что это был шестой раз, когда косовские боевики, вопреки существующим договоренностям, вторгались на территорию северных сербских анклавов вместе бронетехникой, автоматами и снайперами. В этот раз косовские власти задействовали 360 представителей незаконных вооруженных формирований. Президент рассказал, что албанцы остановили автомобиль с больными из Вране на административном переходе и сняли с него номерные знаки суверенного государства Сербия, «потому что им не нравятся эти номерные знаки».

«Терпение Сербии безгранично, как и наше желание сохранить мир и стабильность, но это должно прекратиться раз и навсегда. Завтра мы проведем заседание Совета национальной безопасности. Для нас самое главное – уважать и выполнять подписанные соглашения. Сербия сможет защитить свою страну и, в случае необходимости, примет важные экономические меры. Я обращаюсь к людям в Косово и Метохии: не поддавайтесь провокациям, будьте миролюбивы, и мы будем с вами. Я горжусь нашим народом в Косово и Метохии », – добавил президент Вучич.