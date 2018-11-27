Введя военное положение Порошенко отомстил регионам, где его не любят

27.11.2018, Киев, Игорь Петров

В тех областях Украины, где вводится военное положение, рейтинг Порошенко никогда не был высоким, поэтому введение военного положения выглядит «местью» Порошенко этим регионам.

Об этом на пресс-конференции в Киеве заявил политолог Алексей Якубин, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Я как политолог посмотрел на электоральную базу, как в 2014 году большинство этих областей (кроме Винницкой) голосовали (или не голосовали) за Порошенко. Получается, что военное положение предлагается для тех областей, где Порошенко колоссально непопулярен. На остальной территории Украины у него тоже рейтинг по нисходящей, но на территории тех областей он колоссально непопулярен. Это выглядит даже как месть. Почему бы, если уж на Банковой считают, что прям уж такое исключительное положение, не сделать привязку к акватории (Азовского моря)?», – сказал он.