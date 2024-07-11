Выживаемость украинского общества гораздо ниже российского – киевский политолог

Елена Острякова.  
11.07.2024 18:15
  (Мск) , Москва
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Вооруженные силы, Денацификация, Дзен, Общество, Политика, Россия, Спецоперация, Украина


Россия легко может продолжать СВО еще дольше 5 лет, потому что она остается для нее «экспедиционной колониальной войной за расширение».

Об этом украинский политолог Руслан Бортник рассказал ютуб-каналу «ПолитЭксперт», передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Россия легко может продолжать СВО еще дольше 5 лет, потому что она остается для...

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«Уровень мобилизованности российского общества остается низким. Если в Украине, по социологии, в донатах на помощь ВСУ участвуют 80-90% населения, то в России — 35-40% до сих пор. Если в Украине идет мобилизация третий год, то в России была одна война, мобилизации нет как таковой. Границы не закрыты. С одной стороны, российское руководство и не может мобилизовать свою страну, не расшатав ее. А с другой, это огромный ресурс», – сказал Борник.

Он полагает, что «при правильной работе российской пропаганды и грамотной провокации» поддержка СВО в России еще вырастет, тогда как на Украине общество уже возлагает вину за гибель солдат «не только на агрессора, но и на свое государство».

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