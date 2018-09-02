Взгляд из Одессы: «У нас нет никакой экономики, мы просто разваливаемся»

02.09.2018, Одесса, Валентин Филиппов

500 тысяч потрачено из бюджета украинскими властями Одессы на фестиваль вышиванок. О том, что одесситы – не хозяева в своём городе, обозревателю ПолитНавигатора Валентину Филиппову рассказывал экс-кандидат в мэры Одессы и глава партии «Союз анархистов Украины» Вячеслав Азаров.

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Валентин Филиппов:Я приветствую главного анархиста Украины и, самое главное, Одессы – Вячеслава Азарова! Здравствуй, Славик.

Вячеслав Азаров: Добрый день.

Валентин Филиппов:Хочу всех предупредить. Он утверждает, что он не родственник Николая Азарова. Кто не верит в подобные утверждения, могут присылать по 100 долларов за места министров в будущем Кабинете министров, который Азаров обязательно сформирует, как только вернётся к власти.

Вячеслав Азаров: Да.

Валентин Филиппов:В общем, шансы, хотя, не велики, но я должен сказать, что 100 долларов – тоже не деньги.

Ещё раз здравствуй.

Вячеслав Азаров: Привет.

Валентин Филиппов:С наступающим днём города тебя.

Вячеслав Азаров: Да. И тебя. Как одессита. Бывших одесситов не бывает.

Валентин Филиппов: Бывают будущие. День города – такой праздник. Обычно это какие-то затраты. Обычно наши мэры любили хвастаться, что «день города проходит без использования бюджетных средств». Привлечение инвесторов и всё такое.

И мне вспоминается недавний вышиванковский фестиваль, на который из бюджета города неожиданно было выделено полмиллиона гривен, огромная сумма.

Я так посчитал, 100 участников этого фестиваля, – это по пять тысячна лицо. И мне стало интересно, а что, украинцы самые бедные? Евреям на фестиваль ермолок никто не выдаёт. А тут из бюджета города пятьсот тысяч… Как они их использовали, вообще?

Вячеслав Азаров: Ну, доподлинно не известно. Я думаю, что как-то поделили. Вопрос в том, что политическая система страны постепенно подходит к реперной точке, выборам президента, и после тех сокрушительных реформ, которые устраивала эта власть за последнюю пятилетку, спрос будет не только с президента, а и с тех чиновников, в том числе на местах, которые были при этой власти. Как они себя при ней вели.

И вот, день города, он такой хороший предлог, что бы разобрать вкратце полёты команды Труханова. В том числе то, о чём ты говоришь. Понимают это и технологи мэра. Вот они начали такие интересные штучки, вроде недавнего субботника. В Доме Руссова.

Валентин Филиппов: Да-да.

Вячеслав Азаров: Это вообще такая песня, пол Одессы смеялось. Все же знают, что это частный дом. Там все территории выкуплены. И вдруг мэр со своей фракцией идёт убирать там строительный мусор. Может его Тарпан по дружбе пригласил. Не понятно только, причём эта халтурка мэра к проблемам одесситов.

А проблемы одесситов в такое тяжёлое кризисное время – это социальная защита и ремонт ветхого жилого фонда. Я считаю, что это основные должны быть задачи градоначальника. А он, в унисон с президентом действующим, хвалятся достижениями нынешнего периода, что децентрализация привела к распределению бюджетов, и очень много денег у громад (территориальных общин), и они решают свои проблемы.

Мне вот интересно, если бы одесситы реально распоряжались своими деньгами, они бы те полмиллиона вбухали бы в вышиванковый фестиваль? Они бы двести миллионов потратили на коробку «Краяна» (корпус заброшенного завода)? На «заставу» (залог) сто тридцать с чем-то? Аэропорт, застава, выкуп земли?

Понятно, что перераспределение бюджетов произошло между центральной бюрократией и местной. И они потом как-то договариваются. Используют эти деньги. Громада здесь ни при чём. Вместо того, чтоб ремонтировать жильё и социальную защиту, они реконструируют парки…. Это шикарно, но это не главное. Это не то, что нужно широким массам в кризис.

Когда мы в апреле вышли на митинг под мэрию и требовали, что бы у громады спрашивали, куда приоритетно тратить деньги, нас ткнули в закон, что по закону о местном самоуправлении депутаты разбираются с тем, что важно для людей.

Честно говоря, мы не этого ждали. На выборах, у нас же выборы были одновременно мэра и президента, не этого ждали от мэра оппозиционного. Понятно, резко сменилась власть в Киеве, и был большой кредит доверия,большие надежды были на Труханова, что он поможет защититься, самобытность Одессы защитить, защитить социально одесситов. Мы тоже на это надеялись. Если ты помнишь, я исполнял роль санитара леса на тех выборах, будучи кандидатом. У нас давняя заруба была с Гурвицем. Мы хорошо помнили его деятельность. И так, как он был главный оппонент Труханова, мы всё грязное бельё вынимали, и я считаю, что процентов десять рейтинга мы ему обвалили.

Кроме того, у нас была достаточно громкая кампания. Я считаю, что 7-10% у меня было. А в итоге при подсчёте я получил тысячу голосов. Ну, чуть больше. Получается, что куда-то, в чей-то фонд…..

Валентин Филиппов:Голоса ушли….

Вячеслав Азаров: Дружески пошли. И вот эти 20%, минус десять Гурвица и плюс десять моих, они фактически и дали нынешнему мэру победить в первом туре. Мы на это закрывали глаза, – потому что надеялись – пришёл оппозиционный мэр, защитник одесситов, и он поможет нам реализовывать программы. То, что мы считаем нужным. Социальная защита, самоорганизация, потребительские кооперативы. Ничего этого не произошло. За три года, пока мы были в относительно хороших отношениях, мочили общих врагов. Прибежал Саакашвили, с его ставленниками разбирались. С таможней. Нас за это серьёзно били.

Ждали-ждали. Ничего не происходит. Потому что люди приходят к власти, первое, что их волнует, – защита самой власти. Защита своего места. Поэтому одесская власть быстро нашла общий язык с центральной властью. И даже когда у них бывают недоразумения, типа Краяна, двести миллионов, ну, ребята, вы совсем с ума сошли, надо поделиться. Поделились – всё закрыто. Всё нормально. Одесситы здесь ни при чём.

Это не местное самоуправление. Это самоуправство мэрии. А как эта мэрия относится к одесситам, мы хорошо видим на примере с Привозом. Я недавно писал. Каждый день на главной артерии исторического центра, на Преображенской, перекрывается движение – с 17-00 до 19-00 часов по Тираспольской до Привоза, потому что на Привоз заезжают оптовики, продуктовые машины. С двух сторон в несколько рядов заезжают. И тысячам одесситов заворачивают трамваи в обход на восемь кварталов, чтобы на частный рынок заехали частные торговцы. Это, вообще, какое отношение к гражданам города? Им нужно в другую точку.

Валентин Филиппов: Это, на самом деле, какая-то новая история. Я такого не помню в своей жизни.

Вячеслав Азаров: Это такая фантасмагория. Я на днях специально поехал в этом трамвае. Трамвай идет по Преображенской, заворачивает на Тираспольскую по линии 21-го. Там полвагона, ругаясь, выходит и чапает по жаре.

Валентин Филиппов: Ну, раньше оптовые эти завозы-вывозы на Привоз происходили ночью.

Вячеслав Азаров: А сейчас вечером.

Валентин Филиппов: Давно я дома не был.

Вячеслав Азаров: Вместо того, чтобы разогнать это всё, как-то разрулить, они пускают трамваи в обход! Полгорода едет восемь кварталов в ненужном направлении, чтобы заехал частник на рынок. Потому что этот рынок напрямую связан с местной властью.

Вот это реальное отношение к одесситам.

Или последний скандал. Они собираются спорткомплекс новый над Ланжероном, над Трассой здоровья строить. Коммунальное предприятие «Капитальное строительство» будет строить на деньги частного инвестора. То есть, оно выступает прокладкой. Это кому-то отдадут этот кусок.

Вот начинается застройка Трассы здоровья, за которую мы положили столько сил, начиная с 2005 года. Всё равно они ждут своего момента и продолжают «тихой сапой» осваивать курортные приморские зоны Одессы.

Валентин Филиппов: Кстати, вне Одессы людям очень трудно объяснить, что такое склоны и что такое Трасса здоровья. Это действительно уникальное гидротехническое сооружение, превращённое в парковую зону, которым мы обладаем.

Но вся беда в том, что, я так понимаю, – будет как с Аркадией. Сейчас уже говорят, вырубают деревья.

С нашими склонами от Ланжерона до Аркадии однажды произойдет тоже такая точка невозврата. И скажут: «Да, ну, а что там уже защищать, уже нечего?».

Вячеслав Азаров: Я не хочу дожить до этого. Я столько лет боролся. Я хочу до такого не дожить.

Валентин Филиппов: Вернемся к этому полумиллиону на вышиванки. Дюка в вышиванку одели – меня бесит. Мне непонятно. Как это? Выделяется полмиллиона. Решением мэра. Сессия голосовала, не голосовала, – непонятно.

Они что, обналичивают эти деньги, выходят на улицу и раздают их? Это что, юридическое какое-то лицо, коммерческое «Украинцы», «Любители вышиванок»? Они же куда-то эти деньги должны перевести, в каком-то виде их отдать. Я вообще не понимаю, как это можно юридически законно сделать. Уже не говоря о том, как это без голосования сессии, без изменений в бюджет.

Вячеслав Азаров: Я тебе расскажу, как это делается – «на пальцах». Мэр обязан обеспечить второй срок действующему президенту. В этой концепции мэр остаётся неприкосновенен, несмотря на все эти Краяны, аэродромы и прочие махинации с бюджетом.

Неприкосновенным, но определёнными мероприятиями поддерживающим государственную политику. Вышиванковый фестиваль на День независимости является одним из важнейших государственных мероприятий этого режима, базовых, опорных.

Поэтому, так как мэр всё равно на крючке, а денег из центрального бюджета и так ни на что нет… Вот недавно одалживали в Пенсионный фонд. Это вообще беспредел, пустышка. Ну, значит, мэр заплатит. А как они это там проводили – это вопрос десятый. В приказном порядке, я думаю, сказали из Киева: «Денег нет – надо деньги», потому что там волали активисты: «У нас нет, дайте 60 тысяч на мероприятие». Но мэрия у нас богатая, дала полмиллиона.

Валентин Филиппов: Хоть кто-то в этой стране сыт. И то хорошо.

Вячеслав Азаров: Опять же. Ты ж понимаешь, сколько людей, реальных старых одесситов выходит на такие мероприятия. Я спокойно к любым культурам отношусь и до сих пор относился, пока это не стали навязывать. А сейчас не только я, многие одесситы… Им не хочется в этом участвовать, если не сказать более жёсткое слово. Значит, привозят каких-то актёров на всё это дело. А это, конечно, требует денег.

Валентин Филиппов: Неожиданный вопрос о выборах президента возможных, которые однажды всё равно будут. Никуда от этого не денешься, я не знаю, правда, в каком виде. С помощью гранатомётов или с помощью бюллетеней.

Но. Я смотрю, что те, кто обозначил себя кандидатами, да и, собственно, плохо действующий президент, они все говорят о децентрализации в том или ином виде.

Юлия Тимошенко вообще договорилась о том, что надо избирать судей на местах. Это высоченная байда, никто ж не спорит. Это верх децентрализации. Когда мы сами себе начнём у себя в районе назначать судей, то Киев вообще устанет. Эти судьи будут принимать те решения, которые хотим мы, а не те, которые требуют в Киеве.

Об автономии широчайшей Донбасса говорит ряд кандидатов, тот же Медведчук. Я так понимаю, что Новинский, Бойко, – они там какой-то особый статус согласно Минским соглашениям, согласно ещё чему-то. Донбасс, правда, даже не слушает. Но, не в этом дело.

Не кажется ли тебе, что идея полной самостоятельности может овладеть элитами регионов. Ну почему решать Киеву, куда Труханову тратить свои деньги?

Вячеслав Азаров: Если принципиально ставить вопрос, уходя от этих конкретных фигур. Вопрос прост. Давайте сделаем свободное сообщество регионов. Называйте это унитаризмом, регионализмом, федерализмом – это всё термины, ярлыки, они ничего не значат, ярлыки второстепенны. Насколько будет наделено полномочиями, и как центр захочет договариваться с регионами. Захочет договариваться, захочет их слушать… А не то, что поставили два областных центра на Донбассе, раз – и повели туда войска. А поговорить? Поговорить сначала надо было же.

Только, когда исчерпываются все механизмы переговоров, в нормальной цивилизованной стране идёт армия.

Валентин Филиппов: И то не всегда.

Вячеслав Азаров: А здесь: «О, есть причина устроить авторитарный тоталитарный режим, который под вопросом войны, будет тут насаждать, затыкать всех инакомыслящих. Любые протесты – это подрывная деятельность в пользу врага». Это ж как удобно всё. Это просто и удобно всем в правящей верхушке, кроме самого народа, который в такую кабалу загнан. Это было удобно для проведения неолиберальных реформ, когда раз – и 70% населения за черту бедности в такой богатой стране. Это вообще ужас, что творилось.

Возвращаясь к лозунгам, к предложениям наших кандидатов. Понятно, что если они на 5% после победы оправдаются, – это будет обалденная победа народного мнения. Предлагать могут разное.

Другой вопрос: я на оппозиционном фланге не вижу единства и не вижу таких кандидатов, которые смогут договориться с нынешними на условиях наших. Но всё равно договариваться придётся. Это ж не войну продолжать. Всё равно, надо договориться. Надо найти такой инструментарий внешних давлений, аргументов снизу, подъёма населения. Никто же этим не занимается.

Поднимать эту страну будут простые работяги. Не будут топ-менеджеры, Балчуны, Новаки, это никто не будет. Не будут активисты с улиц в балаклавах, а будут люди труда, и будут люди, которые живут на этой земле. А чтобы они это делали, надо их постепенно приучать, нужна какая-то подвижка власти чтобы происходила, чтобы люди своим кварталом начинали заниматься. Тогда они понимают, как работают элементарные базовые механизмы принятия решений, они более качественных кандидатов выдвигают, выбирают и контролируют.

А сейчас идёт медусобойчик в верхах. Ну, интересные идеи. Что-то мне нравится у Медведчука, что-то нравится у Новинского. Но, это такое фрагментарное, и оно, в общем, повисло в воздухе, это в высоких сферах, никак не касаясь земли с нами грешными. Поэтому, я мало представляю, как это будет.

Но, я очень надеюсь, что произойдёт смена власти. Кардинальная не произойдёт, но она должна быть. Вот тех, кто устраивал эту пятилетку, надо сменить, потому что не наказание преступников ведёт к прогрессирующей преступности. Всё сходит с рук. Давай делать дальше, только ещё больше, ещё жестче. Страна поломается, если эти люди будут ещё пятилетку у власти.

Валентин Филиппов: То есть, она не поломалась ещё, нет?

Вячеслав Азаров: Под страной я же понимаю не административно-территориальную конструкцию, даже не экономику. Живых, простых людей. Да, уже куча разбежалась, уже нет полстраны, уже остальные маргинализированы. Кто там кусок хлеба зарабатывает, тот там совсем на всё забил. А кто идёт в активисты, как бы поддерживает власть, потому что кушать тоже надо. Идёт на войну.

То есть, надо экономические причины убрать. А чтобы убрать экономические причины, надо убрать вот этот нынешний марионеточный режим, который работает на себя, и на того заморского дядю.

У нас нет никакой экономики, мы просто разваливаемся все, как люди, как сообщество. А уже как называется страна – это вопрос отдельный.

Валентин Филиппов: Ну, хорошо. Я хочу тебя ещё раз поздравить с 224-летием города Одессы.

Вячеслав Азаров: Замечательно.

Валентин Филиппов: А сколько лет Коцюбеевску я не знаю.

Вячеслав Азаров: И не надо.

Валентин Филиппов: Держитесь там, в общем-то. Я предлагаю попросить у Труханова тоже полмиллиона. Придумать на какой фестиваль. Может он и нам даст.

Вячеслав Азаров: Спасибо большое. Обязательно выдержим, продержимся.

Валентин Филиппов: Хорошо. Счастливо. Пока-пока.