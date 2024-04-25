«Ядерные» санкции потерпели крах, Россия нашла выход – американский профессор

«Адские» санкции против России не сработали, хотя изначально и казались чем-то вроде «ядерного варианта» ее сдерживания. По факту Россия успешно переориентировалась на другие рынки, а ее экономика чувствует себя вполне хорошо.

Об этом в эфире видеоблога Центра стратегических и международных исследований заявил профессор международных отношений Джорджтаунского университета Чарльз Купчан, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Плохая новость заключается в том, что, когда вы спрашиваете, насколько эффективна переориентация Европы на поставки энергоносителей и более широкие санкции, давайте будем откровенны здесь – это был «ядерный» вариант. Мы бросили все силы на Россию, пошли гораздо дальше в плане санкций, чем, я думаю, намеревалась администрация Байдена. Но на самом деле это не сработало, и российская экономика чувствует себя неплохо – главным образом потому, что Россия просто перенесла свои цепочки поставок. Она продает свои энергоносители китайцам, индийцам и другим», – отметил он.

«Вместо того, чтобы получать импорт из Западной Европы, он поступает из Турции, Грузии и Центральной Азии. Так что идея о том, что мы каким-то образом собираемся задушить Россию экономически, не сработала. Я думаю, что мы можем извлечь из этого несколько важных уроков о том, как трудно вводить санкции против крупных стран в условиях глобализации, и это может заставить нас серьезно и надолго задуматься о нашей политике в отношении Китая. И об эффективности такого рода экономической изоляции в целом», – заключил Купчан.