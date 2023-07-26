Янина Соколовская дофейковалась до уголовного дела

Ваш браузер не поддерживает HTML5 аудио. Вот взамен ссылка на аудио

В России возбудили уголовное дело против киевской журналистки Янины Соколовской, ранее – завсегдатая российских эфиров.

Об этом, передает корреспондент «ПолитНавигатора», сообщила журналистам в Москве старший помощник руководителя столичного главка СК РФ Юлия Иванова.

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube, Facebook и Viber.

«Возбуждено уголовное дело в отношении Янины Соколовской. Она обвиняется в совершении преступления, предусмотренного пунктом «д» части 2 статьи 207.3 УК РФ (публичное распространение заведомо ложной информации об использовании Вооруженных сил Российской Федерации)», – рассказала представитель Следкома.

По данным следствия, журналистка с марта по май 2022 года публично распространила в телеграм-канале под видом достоверных сообщений «заведомо ложную информацию о действиях Вооруженных сил Российской Федерации против мирного населения Украины».

В настоящее время, отметила Иванова, идет «закрепление доказательственной базы».

Примечательно, что ранее Соколовская плотно сотрудничала с российскими изданиями «Известия» и «Коммерсант».

Кроме того, она была частым гостем в эфире российских политических ток-шоу на федеральных каналах.

13 февраля 2019 года Соколовская была удалена из студии передачи «Кто против?» на телеканале «Россия 1», поскольку обвинила спецслужбы России в причастности к пожару в Доме профсоюзов в Одессе.

Ранее Соколовская предлагала шантажировать Россию.