Янина Соколовская дофейковалась до уголовного дела

Олег Кравцов.  
26.07.2023 12:38
  (Мск) , Москва
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Дзен, Россия, Украина


В России возбудили уголовное дело против киевской журналистки Янины Соколовской, ранее – завсегдатая российских эфиров.

Об этом, передает корреспондент «ПолитНавигатора», сообщила журналистам в Москве старший помощник руководителя столичного главка СК РФ Юлия Иванова.

В России возбудили уголовное дело против киевской журналистки Янины Соколовской, ранее – завсегдатая российских...

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«Возбуждено уголовное дело в отношении Янины Соколовской. Она обвиняется в совершении преступления, предусмотренного пунктом «д» части 2 статьи 207.3 УК РФ (публичное распространение заведомо ложной информации об использовании Вооруженных сил Российской Федерации)», – рассказала представитель Следкома.

По данным следствия, журналистка с марта по май 2022 года публично распространила в телеграм-канале под видом достоверных сообщений «заведомо ложную информацию о действиях Вооруженных сил Российской Федерации против мирного населения Украины».

В настоящее время, отметила Иванова, идет «закрепление доказательственной базы».

Примечательно, что ранее Соколовская плотно сотрудничала с российскими изданиями «Известия» и «Коммерсант».

Кроме того, она была частым гостем в эфире российских политических ток-шоу на федеральных каналах.

13 февраля 2019 года Соколовская была удалена из студии передачи «Кто против?» на телеканале «Россия 1», поскольку обвинила спецслужбы России в причастности к пожару в Доме профсоюзов в Одессе.

Ранее Соколовская предлагала шантажировать Россию.

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