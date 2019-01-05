Юрики из Тернополя решили окончательно добить украинское государство

06.01.2019

В Верховной раде во время принятия закона о Госбюджете-2019 приняли поправку, от которой взвыли украинские производители коньяка.

Об этом на своей странице в Facebook пишет украинский миллионер, владелец торговой марки “Хортица” и глава наблюдательного совета алкогольного холдинга Global Spirit Евгений Черняк.

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Он напомнил, что так называемые европейские партнеры принуждают Украину выбрать новое название для прозводимого в стране коньяка.

“Европейские партнеры пока не торопятся открывать свои рынки, существует ряд квот на поставки из Украины. С радостью принимают только заробитчан, контрабандный бурштын [янтарь] и необработанный карпатский лес. Но свои рынки защищают активно”, – отмечает Черняк.

“К позиции, когда страну разрываемую коррупцией пытаются поставить в неудобную позу не привыкать, – добавил он. – Цинично, практично и не по-партнёрски. Но сейчас будьте внимательны и следите за руками, вы прочитаете важную информацию”.

Миллионер рассказал, что в пока ещё коньяках Украины почти полностью отсутствует украинский коньячный спирт, а иностранный, с учётом местных дотаций и меньшей по времени выдержки хуже качеством.

В итоге, продолжает бизнесмен, украинские производители коньяка добились от Минагрополитики инструкции, которая обязывает делать коньяк из местного винограда и коньячного спирта.

“Это качество, налоги, социалка, рабочие места. Но некий депутат Тарас Юрик из Тернополя в бюджетную ночь внёс поправку в закон, которая отменяет эту инструкцию.

Конечно, это не коррупция. Просто этот депутат искренне любит иностранных производителей и ненавидит своих. От какой он партии прошёл в парламент и какая партия может позволить такое отношение к местным производителям – догадайтесь сами!

Статус на сейчас: все заняты придумыванием украинского украньяка. Называть коньяком коньяк скоро будет нельзя, а продавать свои спирты в украньяк будут в том числе французы из провинции Коньяк. Ну прекрасные же реформы, согласитесь. И депутат пару раз съездит со скидкой, конечно, не бесплатно, во Францию. Кто тут будет радостно рассказывать про реформы, остаточнэ прощавай, и прочие невероятные успехи – перечитайте внимательно текст. В нём всё: и цинизм и коррупция и предательство национальных интересов и просто тупое враньё украинских депутатов и чиновников”, – пишет Черняк.

По его словам, таких примеров очень много практически в каждой отрасли. Он также подчеркивает, что французы все отличные спирты отправят в свои легендарные коньяки, а на Украину продадут спирты совсем другого качества.

“Что делать местным производителям, у которых как у Шустова, история с 1863 года и своих личных спиртов с выдержкой 10-40 лет тысячи бочек, никто не говорит. И Шустов такой не один. Есть и Таврия и Тиса. Как строить планы, растить виноградники, развивать бренд депутат Юрик из Тернополя тоже не знает. И не узнает никогда.

Зачем ему это, когда есть бюджетная кормушка под видом парламента, где за одну бюджетную ночь можно заработать больше, чем за год легального бизнеса!

Я так понимаю в Украине чистым бизнесом сейчас заняты только лохи. Все продвинутые Юрики из Тернополя заняты тем, что пытаются урвать последнее, разрывая на части страну, которая стремительно теряет все признаки государства”, – резюмирует владелец торговой марки “Хортица”.

Отметим, что депутат Юрик, о котором идет речь, входит в состав фракции “Блок Петра Порошенко”.

Ранее, как сообщал “ПолитНавигатор”, Черняк подверг критике заявление главы МИД Украины Павла Климкина, сказавшего, что украинцам опасно ездить в Белоруссию.

Бизнесмен рассказал, что его компания запустила в Белоруссии производство и посоветовал лечить украинский национализм путешествиями в эту страну.