Задержан российский депутат, отрицавший законность воссоединения с Крымом

Саратовский коммунист-навальнист Николай Бондаренко задержан сегодня в здании областного парламента, депутатом которого он является.

«Меня задержали около здания Саратовской областной думы, где сегодня должен был рассматриваться бюджет. Сотрудники полиции в составе четырех человек применили ко мне физическую силу, заявили о том, что они меня задержат, доставят в отдел полиции и в суд. Якобы два месяца назад я совершил какое-то правонарушение. Я потребовал составить протокол задержания, вызвал защитника, сейчас меня везут в отдел и в суд. Больше информации нет, ничего не говорят», – написал Бондаренко в своем «инстаграме».

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Поводом для задержания стали хулиганские действия Бондаренко на избирательном участке в день выборов. Он кричал на членов избиркома и вырывал у них из рук документы. Это административное нарушение, которое предусматривает лишение свободы.

Соратники по КПРФ уже заявили о политических репрессиях.

«Расправа с активной частью КПРФ продолжается. Бондаренко лосей не убивал и на охоту не ходил, но ему приписывают… хулиганство на избирательном участке», – возмущается публицист Борис Кагарлицкий.

Бондаренко известен тем, что ведет на youtube свой канал, где выкладывает видел скандалов, в которые регулярно ввязывается. Он активно поддерживал в либеральных СМИ блогера-уголовника Алексея Навального, принимал участие в акции в его поддержку.

Баллотировался в депутаты Госдумы РФ по одномандатному округу, но и проиграл. Во время кампании отрицал принадлежность Крыма России.