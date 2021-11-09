Прослушать новость. Нажмите мышью или клавишу F2 на клавиатуре
09.11.2021 15:16
(Мск), Москва,
Елена Острякова
 
Дзен, Крым, Происшествия, Россия
Просмотров:

Задержан российский депутат, отрицавший законность воссоединения с Крымом

Саратовский коммунист-навальнист Николай Бондаренко  задержан сегодня в здании областного парламента, депутатом которого он является....

Саратовский коммунист-навальнист Николай Бондаренко  задержан сегодня в здании областного парламента, депутатом которого он является.

«Меня задержали около здания Саратовской областной думы, где сегодня должен был рассматриваться бюджет. Сотрудники полиции в составе четырех человек применили ко мне физическую силу, заявили о том, что они меня задержат, доставят в отдел полиции и в суд. Якобы два месяца назад я совершил какое-то правонарушение. Я потребовал составить протокол задержания, вызвал защитника, сейчас меня везут в отдел и в суд. Больше информации нет, ничего не говорят», – написал Бондаренко в своем «инстаграме».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, FacebookОдноклассниках, Вконтакте, канал YouTube, канал в Viber, Яндекс.Новости и Google Новости.

Поводом для задержания стали хулиганские действия Бондаренко на избирательном участке в день выборов. Он кричал на членов избиркома и вырывал у них из рук документы. Это административное нарушение, которое предусматривает лишение свободы.

Соратники по КПРФ уже заявили о политических репрессиях.

«Расправа с активной частью КПРФ продолжается. Бондаренко лосей не убивал и на охоту не ходил, но ему приписывают… хулиганство на избирательном участке», – возмущается публицист Борис Кагарлицкий.

Бондаренко известен тем, что ведет на youtube свой канал, где выкладывает видел скандалов, в которые регулярно ввязывается. Он активно поддерживал в либеральных СМИ блогера-уголовника Алексея Навального, принимал участие в акции в его поддержку.

Баллотировался в депутаты Госдумы РФ по одномандатному округу, но и проиграл. Во время кампании отрицал принадлежность Крыма России.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Метки:

Подпишитесь на рассылку новостей ПолитНавигатора на электронную почту




За мат, оскорбления, Администрация Сайта вправе удалять сообщения и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!

Размещение ссылок на сторонние ресурсы запрещено!

По вопросам разбана обращаться на [email protected]


Все новости за сегодня
  • Ноябрь 2021
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    « Октябрь    
    1234567
    891011121314
    15161718192021
    22232425262728
    2930  

  • Подписка на новости Политнавигатора




    • Спасибо!

    Теперь редакторы в курсе.

    Закрыть