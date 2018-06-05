05.06.2018, Донецк, Анастасия Самойлова

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Захарченко отдал приказ уничтожать украинскую технику и подразделения

Глава ДНР Александр Захарченко отдал приказ вооруженным силам уничтожать украинскую боевую технику и подразделения, угрожающие безопасности мирных жителей республики.

Об этом Захарченко заявил на пресс-конференции в Донецке, комментируя слова спикера парламента ДНР Дениса Пушилина о готовности республики вернуть тяжелые вооружения на линию фронта в ответ на невыполнение Украиной Минских соглашений.

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Захарченко отметил, что Украина, предпринимая «ползучее наступление» в т.н. «серой зоне», неоднократно шла на грубое нарушение Минских соглашений за последнее время.

«Это нейтральная полоса, специально созданная для безопасности мирного населения. Так вот, мы как сторона переговоров (под этим документом стоит моя подпись, точно также, как и Плотницкого, когда он был главой ЛНР) не нарушали это слово. Для нас «серая зона» – это нейтралка, которую мы не занимали. Мы её не сдвигали, не продвигали вперёд. Украина нарушает основную часть Минских договорённостей.

Решать вернуть технику или нет – мы будем смотреть, руководствуясь военной целесообразностью. Если мы посчитаем необходимым вернуть туда наши подразделения, то мы это сделаем. Тем более, что Украина дала нам столько поводов вспомнить это право, что мы имеем право делать так, как считаем необходимым.

Как верховный главнокомандующий, я действительно отдал приказ уничтожать любую воинскую часть, любое подразделение, любую технику, которая даже теоретически может нанести ущерб мирным гражданам», – сказал Захарченко, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

В завершении он поблагодарил Пушилина.

«Мне, кстати, очень приятно, что Денис Владимирович Пушилин, наконец-то, сказал Украине, что мы оставляем за собой этой право. Я доволен, и хочу даже похвалить его за это», – заявил глава ДНР.