Захарова усомнилась в интеллектуальных способностях руководства НАТО

17.06.2021, Москва, Владимир Гладков

Новости Украины

Заявления о дальнейшем продвижении НАТО на восток и вступлении в этот альянс таких стран, как Украина и Грузия, является демонстрацией отсутствия у руководства западных стран необходимых интеллектуальных способностей.

Об этом в ходе брифинга заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Заявления о дальнейшем продвижении НАТО на восток не отвечают тем высоким целям, которые декларируются руководством стран-членов НАТО о стабилизации, большей предсказуемости, безопасности, и так далее. А противоречит этим целям.

На практике очевидно, что подобные заявления и диалоги уже приводили к ровно обратным результатам. Никакой большей стабильности и предсказуемости, или баланса интересов, это не принесло и не принесёт. Это далёкие от реальности, реинкарнированные из времён Холодной войны постулаты», – сказала она.

Мария Захарова предположила, что причина такой упёртой и глупой настойчивости лежит в отсутствии у руководства и экспертов НАТО необходимых интеллектуальных способностей.

«Почему и как они не могут отделаться от этой концепции прошлого – наверное, вопрос в их интеллектуальном потенциале. Потому что старую концепцию нужно поменять на новую, которая была бы не просто обновлённой и перекрашенной моделью чего-то существовавшего и не работавшего, а чем-то принципиально отличающимся, что можно предложить миру в качестве прогрессивного движения вперёд и ответа на новые вызовы. Я думаю, что просто таких интеллектуальных способностей у НАТО нет. Если бы были, они бы это сделали, а не повторяли бы, как мантру, одно и то же на протяжении многих лет», – резюмировала представитель МИД.