Запад выдохся, спасая беспомощную Украину – Карасёв

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В странах западного блока начинаются внутренние экономические и политические проблемы, и они в скором времени не смогут продолжать активное финансирование Украины.

Об этом в эфире телеканала «Новости live» заявил украинский политолог Вадим Карасев, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Усталость от войны тоже есть, это объективный и реальный фактор. Потому что экономика стоит. Мы ведь воюем не своими экономическими и финансовыми силами, а за счёт союзников, партнёров. И они тоже не вечные в своей военной помощи. У них тоже проблемы. Например, читаем новости – в Германии рецессия, экономическое падение. А Германия – экономический локомотив всей Европы. И это всё скажется на других странах», – сказал политолог.

Он подчеркнул, что без помощи западных стран Украина не в состоянии выиграть войну.

«Никто не знает, сколько продлится эта война. Но в войнах на истощение выигрывают более сильные экономики. Была бы у нас своя сильная экономика, свой военно-промышленный комплекс, и мы сами производили бы снаряды, самолёты, танки – это одна история. Но этого у нас нет», – подытожил Карасёв.