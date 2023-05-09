Запад выдохся, спасая беспомощную Украину – Карасёв

Вадим Москаленко .  
09.05.2023 20:26
  (Мск) , Киев
Просмотров: 1513
 
Вооруженные силы, Денацификация, Дзен, Запад, Кризис, Общество, Политика, Россия, Скандал, Спецоперация, Украина, Экономика коллапса


В странах западного блока начинаются внутренние экономические и политические проблемы, и они в скором времени не смогут продолжать активное финансирование Украины.

Об этом в эфире телеканала «Новости live» заявил украинский политолог Вадим Карасев, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

В странах западного блока начинаются внутренние экономические и политические проблемы, и они в скором...

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube, Facebook и Viber.


«Усталость от войны тоже есть, это объективный и реальный фактор. Потому что экономика стоит. Мы ведь воюем не своими экономическими и финансовыми силами, а за счёт союзников, партнёров.

И они тоже не вечные в своей военной помощи. У них тоже проблемы. Например, читаем новости – в Германии рецессия, экономическое падение. А Германия – экономический локомотив всей Европы. И это всё скажется на других странах», – сказал политолог.

Он подчеркнул, что без помощи западных стран Украина не в состоянии выиграть войну.

«Никто не знает, сколько продлится эта война. Но в войнах на истощение выигрывают более сильные экономики. Была бы у нас своя сильная экономика, свой военно-промышленный комплекс, и мы сами производили бы снаряды, самолёты, танки – это одна история. Но этого у нас нет», – подытожил Карасёв.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Метки: ,

Все новости за сегодня

Подпишитесь на рассылку новостей ПолитНавигатора на электронную почту




Уважаемые читатели! По требованию Роскомнадзора ужесточаются правила публикации комментариев.

Запрещены к публикации комментарии с заведомо ложной информацией о проведении СВО ВС РФ на территории Украины, комментарии содержащие экстремистские высказывания, оскорбления, фейки.

Администрация Сайта вправе удалять комментарии и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!

Размещение ссылок на сторонние ресурсы запрещено!


  • Май 2023
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    « Апрель    
    1234567
    891011121314
    15161718192021
    22232425262728
    293031  

  • Подписка на новости Политнавигатора




    • Спасибо!

    Теперь редакторы в курсе.

    Закрыть