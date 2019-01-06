Запад выиграл новую битву у России

06.01.2019, Москва, Михаил Рябов

Российское телевидение лишь навредило, предпочитая демонстрировать самоуспокоительные речи «экспертов» по Украине, убеждавших, что история с получением т.н. «томоса» закончится провалом для Петра Порошенко. На самом деле, Запад при помощи своих марионеток в Киеве нанес мощный удар по русской цивилизации.

Об этом в своем блоге пишет бывший организатор русских крестных ходов в Киеве, участник ополчения в Славянске Игорь Друзь, покинувший Украину в 2014 году, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Томос показал многое. В том числе – цену нашему «экспертному сообществу». Большая часть тех. кого российские телеканалы называют экспертами и аналитиками, долго говорили, что Томоса не будет. Одни – за деньги, ради угождения светским и духовным властям РФ, проявившим странное бездействие. Они убаюкивали народ мифами о том, что все само собой образуется, и наилучшим образом. Другие говорили такие же вещи по своей некомпетентности, рассказывая басни о «сельской Украине», где вообще никаких умных операций якобы быть не может, тем более – создания новой конфессии из двух враждующих расколов и придания ей видимости каноничности. Этим они показали только свое собственное хуторянство, поскольку проблемами украинской автокефалии занимались лучшие аналитики из самых мощных спецслужб и аналитических центров мира. Они выработали самый эффективный алгоритм создания на Украине государственной «церкви» с самой эффектной видимостью ее легитимности. Причем и на месте техническими исполнителями проекта был умнейший и опытнейший Денисенко и совсем неглупый менеджер Порошенко. Денисенко – миллиардер и политикан, который умел плести многоходовые интриги еще в те времена, когда хохочущих над ним «экспертов» не было даже в проект», – пишет Друзь.

«Потом такие пропагандисты и «знатоки» рассказывали нам, что Томос, якобы, будет «неправильным», ибо ставит «ПЦУ» в полную зависимость от Варфоломея. Но верховные кукловоды процесса вовсе и не ставили своей целью церковную независимость Украины. Наоборот, они хотели достичь независимости только от России, создав колониальную зависимость от глобальных структур, частью которых является состоящий на жаловании Госдепа и Ватикана Фанар.

Некоторые люди считают, что подобными заведомо ложными выкладками населению внушается оптимизм, и это, якобы, хорошо. Но ведь суровая реальность неудач стучится в двери все равно, и тем сильнее будет разочарование тех, кто решил, что мы уже всех победили», – отмечает автор.

«…Достигнута грандиозная победа – успешно начат разгром Православия в сердце Руси. Недаром они нанесли удар именно на Рождество, они любят портить христианские праздники. С точки зрения политики и финансов тоже видится грандиозная победа Фанара. Огромное количество храмов, земель, святынь Украины, большие суммы денег и миллионы душ и умов людских – все переходит под контроль крошечной стамбульской структуры.

Также огромные победы есть и у Денисенко, хотя он добился еще не всех поставленных целей. Да, с точки зрения вечности – это для него провал в самый-самый черный ров преисподней. Но с точки зрения политики и финансов, которыми он оперирует, забыв Бога, он сильно поправил свои дела. Как бы легализовался, поставил своего внука во главе структуры (Епифаний его внук с 90% вероятностью). Денисенко тоже, как и Варфоломей, заработал большие деньги (нет сомнений, что и он получил изрядную сумму лямов), он фактически взял под контроль «УАПЦ».

Порошенко заработал кучу баллов в глазах западных кураторов и националистического электората. Теперь у него есть вполне реальные шансы победить на выборах президента», – предостерегает Друзь.