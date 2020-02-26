Западенцы решили остаться в российском Крыму

26.02.2020, Киев, Игорь Петров

Среди уехавших из Крыма в 2014 году украинских военных оказалось больше уроженцев полуострова, нежели выходцев с Украины.

Об этом на форуме Age of Crimea в Киеве заявил командующий ВМС Украины Игорь Воронченко, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«К сожалению, у меня из Крыма крымчан вышло больше, чем вышли те, кто родился на Западной и в Центральной Украине. Мои даже земляки, тот же самый Березовский, из Харькова, который неделю назад получил вице-адмирала из рук Путина», – заявил Воронченко.

Впрочем, выразил он уверенность, что оставшиеся в Крыму бывшие военнослужащие ВМСУ -выходцы с Украины теперь не решаются выехать за границу, поскольку опасаются преследования, инициированного Киевом.

«Уверен, что они за границу не ездят. Потому что санкции против них как высшего руководства есть 100%. И они все, как говорят, в базе. И Елисеев, и Березовский, и Шакура. Те, кто стоял тогда во главе флота», – сказал Воронченко.

Ранее стало известно, что военнослужащие ВМС Украины, которые выехали из Крыма после его воссоединения с Россией, до сих пор не имеют жилья, которое должно было бы предоставить украинское государство людям, сохранившим ему верность.