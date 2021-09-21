Западные «партнеры» превращают украинцев в «оно»

21.09.2021 08:49 (Мск), Донецк, Алексей Муратов

Новости Украины

Символично, что в то время, когда жители Донецкой и Луганской Народных Республик голосовали за будущее своей страны на думских выборах, в Киеве проходил многотысячный гей-парад. Так сказать, трудно представить более чёткой демонстрации полярного расхождения путей людей, которые возвращаются домой, в Россию, и тех, кто решил стать адептом «передовых западных практик».

Об этом в авторской колонке для «ПолитНавигатора» пишет один из лидеров ОД «Донецкая республика» Алексей Муратов.

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Прозападные толерасты находились под строгой охраной им же подобной украинской полиции. Была замечена среди голубых «митингующих» группа ВФУшников и боевиков «добробатов», которые, как выражаются они сами, «осознали свою гомосексуальность».

Скажу так, что для жителей Донбасса, восьмой год обстреливаемого «жёлто-голубыми» особями, последние являются гомосексуалистами – без исключения, кроме того, во главе с Порошенко и Зеленским.

Зе-президент, к слову, после встречи с Байденом, взял на себя обязательства всячески поддерживать ЛГБТшников, укреплять уважение к правам ЛГБТ-сообщества и бороться против его дискриминации. Как и при каких обстоятельствах Зе будет поддерживать хотелки «радужных», – история умалчивает. И слава богу!

На украинском шабаше психически нездоровых особей не обошлось и без почётных гостей – колонну ЛГБТ возглавили послы Великобритании, Швеции и Нидерландов. «Высокие» гости объяснили своё участие в прайде поддержкой и защитой украинского ЛГБТ-сообщества, которое «очень маленькое».

«Очень маленькое» – это семь тысяч украинцев, среди которых много несовершеннолетних граждан. Западные «партнёры» всячески пытаются развратить как можно больше молодёжи на постсоветском пространстве, чтобы превратить её в управляемое стадо.

Тем не менее, это «стадо» достаточно стремительно превратилось в валаамову ослицу – у ЛГБТ-шников уже появились требования (!) к Зе-власти. «Радужные» буквально приказывают «слугам народа» принять законопроект № 5488 про ответственность за дискриминацию и нетерпимость. Не исключено, что вскоре на голубом украинском горизонте появится группировка ЛГБТ-депутатов, которая потеснит партию ЗЕлёных «слуг народа».

Что и следовало ожидать – большинство украинцев в шоке от того, что улицами города-героя Киева маршируют не наследники поколения Победителей с Георгиевской лентой на груди, а особи третьего пола, которые со временем намерены превратить в радужное «оно» их детей, внуков, супругов. Такие вот толерастные плоды пожинают те, кого обманули политические преступники в 2014 году в ходе революции «гидности».

В то время как центральные прозападные украинские каналы победоносно транслировали «марш ривности», отчаявшиеся украинцы мониторили информацию о голосовании их братьев – жителей Донецкой и Луганской Народных Республик – на выборах в Госдуму. Украинцы признаются, что на месте донбассовцев, которые стали гражданами Российской Федерации, хотели бы оказаться они сами. Смело говорю, что для украинцев ещё ничего не потеряно. Сейчас, по примеру донбассовцев, им нужно встать на путь борьбы с западной чумой, которая уже восьмой год превращает Украину в страну-террориста и голубого толерастизма.