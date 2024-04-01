Западные спецслужбы используют СБУ, как ширму для совершения терактов

Украинские спецслужбы будут признаваться в любых диверсиях и преступлениях, если на это будет указание кураторов для прикрытия реальных исполнителей. Достаточно вспомнить, что подрыв «Северных потоков» тоже представили публике, как работу украинских спецслужб, и удивительно, что в своем интервью глава СБУ Василий Малюк не похвастал, как «они рвали трубопровод».

Такое мнение в эфире «Первого севастопольского» кандидат исторических наук, экономист, доцент СевГУ Алексей Тихонов, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Мы имеем дело со стендаперами. Это очень хорошая роль, человек, который может шутить на очень таком низком уровне, немножко импровизировать, немножко действовать. А потом он быстро уходит в тень, он никогда не будет большой звездой. И в данном случае никогда оперативник не будет рассказывать о том, как он совершил какое-то действие. Не надо быть идиотом, это может говорить только человек, который никогда в жизни ничего такого не делал. Это дети выходят во двор и начинают рассказывать, где они и чего такого натворили. То есть в данном случае это операция прикрытия. Я не могу, конечно, это утверждать, я же не был там, не видел. Но могу сказать, и это не секрет, что СБУ полностью находится под контролем американских спецслужб с 2016 года», – подчеркнул он.

Эксперт пояснил, что даже спецслужбы совершают диверсии и теракты далеко не своими руками и не по официальному приказу, поскольку при смене политических режимов многие вещи из служебной деятельности превращаются в уголовные преступления.

«Это всё пройденный этап, и поэтому уже с 70-х годов никто не действует по принципу спецслужб. Нанимаются всякие контракторы, оперативники, слава богу людей полно. Это также, как с «Северным потоком». Сейчас выйдет этот Малюк-размалюк, или кто угодно, и скажет: вот мы там плавали, мы там погружались, мы там рвали этот трубопровод и так далее. Это, с моей точки зрения, операция прикрытия», – подчеркнул Тихонов.