Западный бизнес не будет вкладываться в украинский ВПК – Стариков

Вадим Москаленко.  
08.01.2024 19:43
  (Мск) , Киев
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Вооруженные силы, Дзен, Запад, Украина


Ни один западный бизнесмен не хочет вкладывать деньги в украинский ВПК даже на самых выгодных условиях.

Об этом в интервью журналисту Александру Шелесту заявил полковник СБУ в отставке, военный эксперт Олег Стариков, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Ни один западный бизнесмен не хочет вкладывать деньги в украинский ВПК даже на самых...

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«Мои американские товарищи, зная ситуацию, предложили построить на своём патронном заводе линию для открытия своего патронного завода на Украине. Там деньги – мелочёвка. Но они не хотят связываться с государством, они хотят только частные приватные партнёрства.

Приезжали сюда, их возили на Укроборонпром, они пообщались, и сказали: «Нет, мы общаемся только с частниками и по американскому законодательству», – сказал Стариков.

Он подчеркнул, что никто не станет инвестировать в проигранную войну.

«Причём политик, который инвестирует, золотыми буквами напишет: «Такой-то первый на Украине построил патронный завод». Но никто не хочет. Ни один бизнесмен не хочет вкладывать деньги.

Потому что война продлится до 2027, максимум до 2030 года. А потом эти деньги никому не нужны будут, и всё это прогорит. Зачем ему вкладывать миллиарды долларов, если это всё развалится?» – добавил эксперт.

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