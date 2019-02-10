10.02.2019, Киев, Михаил Рябов

Инцидент с избиением полицией боевиков С14 будет использоваться Петром Порошенко как повод для увольнения главы МВД Арсена Авакова, который накануне выборов перешел на сторону конкурента президента Юлии Тимошенко.

Такой прогноз в своем блоге обнародовал депутат-майданщик Сергей Лещенко, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Теперь в связи с выборами президента отставка Авакова может стать более вероятной, ведь президент Порошенко открыто использует административный ресурс и подкуп избирателей, тогда как Аваков вступил в договоренности с Юлией Тимошенко и пообещал, что полиция не будет закрывать на это глаза. Таким образом, Порошенко кровь из носу надо заменить Авакова на более преданного лично ему министра», – рассуждает Лещенко.

Если прогноз депутата оправдается, будет интересно наблюдать, кто из бывших членов Партии регионов даст в Верховной Раде голоса, необходимые Порошенко для увольнения Авакова. Таким образом, могут вновь подтвердиться об игре «бело-голубых» в удобных противников действующего президента на выборах.

«Сейчас главная мишень Порошенко – не Зеленский и не Тимошенко. Главная цель – Аваков. И как бы кто к нему не относился, но при нейтрализации Авакова Порошенко успешно сфальсифицирует выборы и его режим зацементируется надолго», – признает Станислав Речинский, возглавлявший пресс-службу СБУ при Александре Турчинове вскоре после «оранжевой революции».