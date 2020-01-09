Запуск «Турецкого потока» повысит цену на газ внутри Украины

09.01.2020, Киев, Игорь Петров

Прекращение транзита российского газа в южном направлении после запуска «Турецкого потока» отразится не только на доходах Украины за транзит, но и на цене газа для потребителей южных регионов.

Об этом в беседе с корреспондентом «ПолитНавигатора» заявил член Наблюдательного совета Института энергетических стратегий Юрий Корольчук.

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Потери дохода за транзит эксперт оценивает в сумму порядка 300 миллионов долларов.

«Давно было понятно, что запуск «Турецкого потока» будет означать сокращение транзита через ГТС Украины как минимум на 15 миллиардов кубических метров, на тот объем, который шел в южном направлении, на Румынию и Болгарию. Соответственно, уменьшатся поступления денег за транзит. В прошлом году транзит составил порядка 90 миллиардов кубических метров, поступления – порядка 2,6 миллиардов долларов. Потеря 15 миллиардов кубических метров будет означать потерю около 300 миллионов долларов, – сказал эксперт.

Он также говорит, что прекращение транзита по одному из направлений повлияет на внутренний рынок.

«Сейчас «Укртрансгаз» использует газ из своих ПГХ, его качают на восток Украины, а оттуда – уже в южные регионы. Чтобы ГТС работала в нормальном режиме без транзита, надо было бы построить систему интерконнекторов, и это удешевило бы поставки газа потребителям. Такая работа проведена не была и сейчас распределение газа в южных регионах будет обходиться дороже, чем раньше, когда был транзит на юг.

Никто даже не считал, сколько будет стоить постройка внутренних интерконнекторов, который бы позволили доставлять газ из магистрального газопровода «Уренгой-Помары-Ужгород» в южные регионы. По некоторым неформальным оценкам это может стоить порядка 6 миллиардов долларов. Строить интерконнекторы придется, и придется тратить на это средства. Деньги на это можно взять, повысив тариф за транспортировку газа потребителям. То есть платить придется людям, счета за транспортировку газа вырастут, хотя это проблема «Нафтогаза», который должен был думать, как избежать этой проблемы», – сказал Корольчук.

Как сообщал «ПолитНавигатор», вчера президенты России и Турции торжественно открыли газопровод «Турецкий поток».