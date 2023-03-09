Зе-офис: «Лукашенко – ничтожество на фоне исторической личности Зеленского»

Анатолий Лапин.  
09.03.2023 09:19
  (Мск) , Киев
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Белоруссия, Дзен, Политика, Украина


Президент Белоруссии Александр Лукашенко трижды назвал гнидой своего украинского визави Владимира Зеленского потому, что чувствует его «историческую фигуру» и рядом с ним ощущает себя «ничтожеством».

Об этом в эфире телеканала 1+1 заявил советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк, передает корреспондент «ПолитНавигатора».


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«Сегодня господин Зеленский – это глобальная фигура. Фантастическая репутация человека, который ведет оборонную войну демократии против огромной авторитарной империи. Это абсолютно идеальная репутация, историческая фигура – имеется в виду, что такое Зеленский. И теперь посмотрите на Лукашенко, на его репутацию, на его историчность, я сейчас с иронией говорю.

Это, безусловно, у Лукашенко, который уже 28 лет во власти, возникают определенные вопросы, потому что он понимает, что на фоне Зеленского он выглядит как ничтожество», – сказал чиновник.

 

­«Лукашенко было бы желательно до конца войны намного меньше говорить – это даст ему определенные возможности потом, используя связи, например, с Китайской Народной Республикой, как-то получить шанс для себя лично. Но точно не нужно давать такие характеристики другим людям, которые уже доказали историчность своей фигуры», – заявил Подоляк.

Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко обвинил своего украинского коллегу Владимира Зеленского в организации террористической атаки на белорусский военный аэродром в Мачулищах.

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