Зеленский и Аваков хотят выслать «лишних» врачей в Италию

01.04.2020, Киев, Вадим Москаленко

В ходе совещания с министром МВД Арсеном Аваковым Владимир Зеленский предложил направить в Италию бригаду медиков для борьбы с коронавирусом.

Об этом сообщили в пресс-службе украинского президента, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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В ходе ежедневного совещания с главой государства Арсен Аваков сообщил, что Италия обратилась к Украине с просьбой помочь с бригадами медиков.

«Было бы хорошо предоставить Италии бригаду из нескольких наших специалистов, скажем анестезиологов, до того, как у нас наступит пик болезни. Тогда они вернутся с неоценимым опытом борьбы с пандемией. Однако мы должны обеспечить их полную безопасность и лучшие условия работы в Италии», – сказал в ответ на это Зеленский.

Эту инициативу на своей странице в Facebook прокомментировал экс-кандидат в мэры Одессы Вячеслав Азаров. По его мнению, идея украинского президента чрезвычайно глупа, потому что в стране медперсонала и так не хватает.

«Зеленскому не дают покоя лавры Путина, и он собирается послать на помощь Италии бригаду украинских медиков. Откуда у нас на пороге эпидемии лишний медперсонал? Видимо, президента успокаивают невысокие показатели заболевания и смертности. Так в Мозамбике лишь 8 больных коронавирусом выявлено. Кто их там проверяет и считает в странах Третьего мира? Так и у нас», – написал он.

Напомним, накануне депутат Запорожского облсовета Александр Фукс рассказал, как в украинских больницах массово увольняется медперсонал из-за низких зарплат и чудовищных условий работы.