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24.09.2021 18:25 (Мск), Киев, Игорь Петров
 
Дзен, нацизм, Общество, Политика, Россия, русофобия, Скандал, Украина
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Зеленский не способен сказать правду о Бабьем Яре – Червоненко

Новости УкраиныПрезидент Украины Владимир Зеленский является украинским евреем, однако он продолжает политику увековечения нацистских преступников,...

Президент Украины Владимир Зеленский является украинским евреем, однако он продолжает политику увековечения нацистских преступников, коллаборантов, которые участвовали в массовых расстрелах в Бабьем Яре.

Об этом в эфире телеканала «НАШ» заявил экс-министр транспорта и связи, народный депутат Украины IV созыва Евгений Червоненко, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Он – еврей, и в этом – большая трагедия. Он украинский еврей, как и я. И он должен был нести это звание. Я не знаю – с одной стороны, посещать музей Холокоста в Вашингтоне, а с другой – продолжать политику увековечения и способствовать увековечению нацистских преступников.

У меня другого названия нет. Я думаю, лакмусовой бумажкой будет 80-летие Бабьего Яра. Может ли он сказать правду, что Черновецкий курень с радостью, в полном составе расстреливал Бабий Яр, когда зондеркоманда «4а» сошла с ума? Они реально сошли с ума. Расстреливали и цыган, и ромов, и военнопленных… десятки тысяч! Может ли он сказать правду? Это зависит от стержня», – сказал Владимир Червоненко.

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