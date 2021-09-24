Зеленский не способен сказать правду о Бабьем Яре – Червоненко

Президент Украины Владимир Зеленский является украинским евреем, однако он продолжает политику увековечения нацистских преступников, коллаборантов, которые участвовали в массовых расстрелах в Бабьем Яре.

Об этом в эфире телеканала «НАШ» заявил экс-министр транспорта и связи, народный депутат Украины IV созыва Евгений Червоненко, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Он – еврей, и в этом – большая трагедия. Он украинский еврей, как и я. И он должен был нести это звание. Я не знаю – с одной стороны, посещать музей Холокоста в Вашингтоне, а с другой – продолжать политику увековечения и способствовать увековечению нацистских преступников.

У меня другого названия нет. Я думаю, лакмусовой бумажкой будет 80-летие Бабьего Яра. Может ли он сказать правду, что Черновецкий курень с радостью, в полном составе расстреливал Бабий Яр, когда зондеркоманда «4а» сошла с ума? Они реально сошли с ума. Расстреливали и цыган, и ромов, и военнопленных… десятки тысяч! Может ли он сказать правду? Это зависит от стержня», – сказал Владимир Червоненко.