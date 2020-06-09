09.06.2020, Киев, Ольга Козаченко
 
Местная власть, Политика, Украина
Просмотров:

Зеленский обвинил мэров в сепаратистском бунте


Власть на местах настроена против украинского государства, поскольку выступает против президента.

Об этом в интервью «Украинской правде» заявил президент Украины Владимир Зеленский, отвечая на вопрос, ожидает ли он конфликты на местном уровне, поскольку все мэры настроены против него.

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, FacebookОдноклассниках, Вконтакте, канал YouTube и Яндекс.Новости

«Думаю, не все. Они настроены не против нас – и это не пафос – а прежде всего против Украины. Вчера у меня был разговор с Леонидом Макаровичем Кравчуком … Не могут мэры быть против президента, против вертикали власти. Это – против государства. Это – чистый сепаратизм, который они прикрывают децентрализацией», – сказал Зеленский.

Как сообщал «ПолитНавигатор», ранее против Зеленского пошел несогласный с карантином мэр Черкасс, в бунте которого заподозрили российский след.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Метки:





За мат, оскорбления, Администрация Сайта вправе удалять сообщения и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!

Размещение ссылок на сторонние ресурсы запрещено!

По вопросам разбана обращаться на [email protected]


Все новости за сегодня
  • Июнь 2020
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    «    
    1234567
    891011121314
    15161718192021
    22232425262728
    2930  


    • WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com

    Спасибо!

    Теперь редакторы в курсе.

    Закрыть