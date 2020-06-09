Зеленский обвинил мэров в сепаратистском бунте

09.06.2020, Киев, Ольга Козаченко

Власть на местах настроена против украинского государства, поскольку выступает против президента.

Об этом в интервью «Украинской правде» заявил президент Украины Владимир Зеленский, отвечая на вопрос, ожидает ли он конфликты на местном уровне, поскольку все мэры настроены против него.

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«Думаю, не все. Они настроены не против нас – и это не пафос – а прежде всего против Украины. Вчера у меня был разговор с Леонидом Макаровичем Кравчуком … Не могут мэры быть против президента, против вертикали власти. Это – против государства. Это – чистый сепаратизм, который они прикрывают децентрализацией», – сказал Зеленский.

Как сообщал «ПолитНавигатор», ранее против Зеленского пошел несогласный с карантином мэр Черкасс, в бунте которого заподозрили российский след.