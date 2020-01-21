Зеленский проиграл Гончаруку

21.01.2020, Киев, Максим Карпенко

В истории с кассетным скандалом главы украинского правительства Алексея Гончарука проигравшим оказался президент страны Владимир Зеленский.

Об этом в эфире телеканала 112 заявил политолог Михаил Погребинский, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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По словам эксперта, Зеленский, решив сохранить на должности Гончарука, Зеленский снял ответственность за непрофессионализм правительства с Верховной рады и возложил ее на себя.

«Зеленский проиграл в этом противостоянии, и я с этим согласен. С Гончаруком. Тут более успешным в этой истории оказался Гончарук. Даже не столько потому, что он сильнее, умнее и так далее, а просто потому, что он внезапно поставил перед президентом задачу, которую не мог решить хорошо…

Саша Дубинский [Депутат от «Слуги народа», близкий к олигарху Игорю Коломойскому] правильные слова сказал о том, если раньше ответственность за премьер-министра несло большинство, этот парламент, то теперь лично Зеленский», – заявил Погребинский.

Эксперт также считает, что Зеленский не принял отставку Гончарука потому, что ему некем заменить руководителя Кабмина.

«Он оказался фактически загнанным в угол, Зеленский. Он отдает себе отчет о том, что прямой замены, которая бы его безусловно устроила, нет, он понимает, что с этим парнем ему далеко не уйти и он просто не готов сегодня отправлять его в отставку. И эта история немножко выбивает президента из колеи, он не понимает, что с этим всем делать. И, скорее, я считаю, что эта тема отложена», – резюмировал политолог.

Ранее премьер-министр Украины Алексей Гончарук стал фигурантом «кассетного скандала» – в Сеть была вброшена запись прослушки совещания Гончарука, где чиновник вместе с представителями финансового блока обсуждал, как убедить слабо разбирающегося в экономике президента Владимира Зеленского, что в бюджете нет «дыр». При этом сам Гончарук в ходе беседы сделал признание, что тоже не является специалистом в экономике.