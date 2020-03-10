Зеленский пытается оправдать свое безволие ультиматумом Путину

10.03.2020, Донецк, Сергей Вредников

Болтовня президента Украины Владимира Зеленского вокруг Минского комплекса мер – не более, чем попытки оправдать собственное безволие и бессилие перед выполнением взятых на себя обязательств.

Об этом «ПолитНавигатору» заявил руководитель Центрального исполкома ОД «Донецкая Республика» Алексей Муратов.

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«В интервью изданию «The Guardian» президент Украины Владимир Зеленский заявил о готовности выйти из Минского переговорного процесса через год, если за это время не удастся достичь прогресса в урегулировании конфликта на территории Донбасса, что, по его словам, главным образом зависит от президента России Владимира Путина.

Это звучит нелепо, поскольку именно на Киеве лежит ответственность за невыполнение пунктов Минских соглашений, которые блокируют восстановление мира в регионе. Более того, непрекращающиеся провокации со стороны вооруженных формирований Украины не позволяют достичь устойчивого режима тишины, а отказ от разведения сил и средств вдоль всей линии соприкосновения свидетельствует об отсутствии политической воли у Зеленского к дипломатическому урегулированию ситуации», – заявил Муратов.

По его словам, ещё более нелепо выглядят попытки Зеленского переложить ответственность за невыполнение «Минска» на Путина, который напротив придерживается необходимости их строгой и последовательной реализации, отвергает предложения по пересмотру «неудобных» для Киева пунктов.

«Следует отметить, что речь идет о тех самых пунктах, которые призваны обеспечить гарантии безопасности жителям Республик Донбасса и реализацию их устремлений, приверженность которым они открыто выразили шесть лет назад и неуклонно придерживаются по сей день. Несогласие с курсом Украины, который был взят после государственного переворота 2014 года, нежелание новых киевских властей слушать и слышать Донбасс привели к вооруженному противостоянию. И точно такое же нежелание слушать и слышать Донецк и Луганск сейчас не позволяют урегулировать конфликт.

До тех пор, пока Киев не смирится с фактом исторического и геополитического выбора народа Донбасса, до тех пор, пока не будет принято политическое решение прекратить кровопролитие и перейти к цивилизованному «разводу», от украинских властей не следует ожидать выполнения любых договоренностей, даже если они имеют международный статус и скреплены подписями высоких сторон. А это значит, что вся риторика Зеленского – не более, чем попытки оправдать собственное безволие», – подчеркнул Муратов.