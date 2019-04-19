Зеленский рискует опозориться на дебатах не меньше Порошенко – спасти обоих может Аваков

19.04.2019, Москва, Владимир Гладков

Президент Украины Пётр Порошенко, равно как и кандидат Владимир Зеленский, боятся идти на дебаты, но вынуждены это сделать. Выручить обоих может только глава МВД Арсен Аваков.

Об этом в эфире телеканала «Россия-1» заявил экс-депутат Верховной рады от Компартии Украины Спиридон Килинкаров, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Заявления штабов кандидатов в отношении дебатов напоминают мне того пьяницу, который вспоминает: «Несут меня как-то пьяного драться», примерно так.

И один, и другой понимают риски, которые в себе несёт вообще сама идея проведения дебатов на стадионе. Но никто из них не видит выхода из этой ситуации. Любой, кто откажется от дебатов, понятное дело, проиграет. И здесь им может помочь Аваков – единственный человек, который может их вывести из этого политического тупика. За счёт того, что штаб Порошенко заявил, что у них будет марш против Зеленского на стадионе.

Я думаю, команда Зеленского тоже что-то заявит. И здесь Аваков, как государственный деятель, выйдет и скажет: «Я не могу гарантировать безопасность. Поэтому я считаю необходимым отменить эти дебаты, если хотите, идите в студию дебатируйте». То есть всю политическую ответственность за невозможность проведения дебатов может взять на себя только Аваков», – сказал эксперт.

Напомним, что российские телеканалы покажут дебаты между кандидатами в президенты Украины Владимиром Зеленским и Петром Порошенко, которые состоятся 19 апреля.