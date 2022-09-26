Зеленский сделал всё, чтобы Донбасс голосовал за Россию даже под огнём

Новости Украины

Несмотря на мощные обстрелы ВСУ и близость к линии фронта избирательных участков, жители Донбасса идут на референдум, чтобы наконец вернуться домой и навсегда порвать с Украиной.

Об этом в эфире телеканала «Россия 1» заявили политолог Владимир Корнилов и российский телеведущий Владимир Соловьев, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Я подумал, сколько же людей не дожило до этого светлого момента, когда родной Донбасс возвращается в родную Россию. И, конечно, для многих людей — это просто неимоверное воодушевление. Вы не представляете, сколько народу, во-первых, там подходили, кто голосовал. Со всех концов, в избирательной комиссии мне говорят, что едут, откуда угодно, чтобы попасть, чтобы проголосовать, чтобы поучаствовать. Сколько народу звонит из Донбасса – и говорят о том, что им сказали, вы в случае чего сидите, особенно теперь районы, которые близко к фронту в Донецке. Говорят, сидите, мы по домам будем ходить. Нет, говорит, я специально пошел на этот участок – назло всем, зная, что там могут обстрелять в любой момент. Вы же видели, сколько кадров, когда под канонаду люди стоят, прямо там, в нескольких километрах позиции украинские. Они понимают, что их видят, эту очередь к избирательному участку прямо во дворе. Но стоят – назло всем этим врагам. То есть – такого воодушевления сложно поискать. И вот, когда ты смотришь все эти кадры, как бабушки со слезами на глазах говорят, мы-то своё отжили, но мы голосуем за детей, за внуков, за их будущее, за мир, за победу. Когда смотришь, как действительно люди вспоминают песню «Хорошо, что есть на свете это счастье – путь домой», – рассказал Корнилов. В свою очередь, телеведущий Владимир Соловьев согласился с экспертом, что жители Донбасса готовы к любой опасности, лишь бы не быть под Зеленским, который единственное на что способен – убивать этих людей.

«Вообще конечно нам тяжело понять. Мы живём в Москве, где тебя не бомбят, не обстреливают. Я реально, когда только Зеленского избрали, если помните, я был резко против, и я чувствовал, что будут гигантские беды. Потому что я понимал психотип этого человека, и он абсолютный Нерон в этом плане. То есть он с радостью будет смотреть, как горит Украина, ради своей славы. Но вот даже в его болезненном мозгу – не может не зародится очевидный вопрос: а что ты хочешь сказать этим людям, которые под обстрелами идут голосовать, чтобы только не быть с тобой? Что ты можешь сказать этим людям, которые предпочитают смерть, но лишь бы не быть под тобой? Как ты хочешь ими управлять? Что ты им можешь сказать, когда они отрицают всё то, что ты им несёшь? Всю эту нацистскую, бандеровскую идеологию. Он хочет прийти и их всех убить?» – риторически подытожил телеведущий.