Зеленский совершил уголовное преступление, но пользуется неприкосновенностью

01.11.2020, Киев, Игорь Петров

Владимир Зеленский фактически совершил уголовное преступление, накануне отказавшись признавать решение Конституционного суда относительно закрытия свободного доступа к реестру деклараций.

Об этом в эфире телеканала ZIK заявил бывший заместитель генпрокурора Украины, депутат Верховной рады Ренат Кузьмин, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Конституционный суд принимал различные решение о признании неконституционным законов Украины, и никто по этому поводу не устраивал истерики до сегодняшнего дня. А что случилось сегодня?

Что должно было быть после этого решения? После этого решения о признании неконституционным закона Верховная Рада должна была устранить это нарушение. Верховная Рада во исполнение решения Конституционного суда должна была изменить законодательство таким образом, чтобы оно соответствовало действующей Конституции.

А что произошло на самом деле? Президент отказался выполнять решение суда, и не просто отказался выполнять решение суда. Он, реагируя на решение суда, обратился в парламент с законопроектом об уничтожении этого суда и об увольнении всех судей которые приняли решение, которое не нравятся президенту.

То есть, другими словами, получив решение суда президент, вместо исполнения этого решения или вместо того, чтобы обязать правящую партию или правящий режим, или фракцию «слуг» исполнить решение, президент наоборот, инициировал саботаж этого решения и увольнение судей, которые приняли решение, не нравящееся президенту страны.

Это, конечно, из ряда вон выходящее событие.

Но при этом уголовная ответственность за неисполнение решения суда ведь ни кем не отменена, она существует. И в любом другом случае для любого другого чиновника неисполнение решения суда закончилось бы тюрьмой. Таких примеров достаточно много, когда чиновники оказывается за решеткой за неисполнение решения суда», – сказал депутат.

Но президент не снял неприкосновенность с себя, хотя и обещал это перед своим избранием, поэтому Зеленский может безнаказанно совершать такие действия.

«Президент Зеленский точно знает, что он, обладая президентской неприкосновенностью, может совершать любые преступления. Повторюсь – любые. Он может совершать убийства, изнасилования, не исполнять решения судов, может делать все, что захочет. Ответственности за совершенное преступление у президента нет. А это означает, что президент может не исполнять решение суда, пользуясь полной безнаказанностью.

На что это похоже? Сегодня выступал на брифинге руководитель Конституционного суда и заявлял о том, что происходящие события очень похожи на попытку конституционного переворота. Так и назвал – «это все похоже на попытку конституционного переворота».

Действовал ли президент Зеленский умышленно целью совершить такой переворот, или его подставило окружение, подсунув ему заведомо провальную историю, заведомо не реализуемый и заведомо проигрышный план, – мы не знаем. Очень похоже на то, что президента Зеленского использовали втемную…

Наверное, вы не найдете ни одной страны в Европе, президент которой так откровенно и цинично растоптал бы конституционные принципы, отказался бы исполнять решения суда, и принял решение ликвидировать суд, решение которого ему не нравятся», – сказал Ренат Кузьмин.

Как сообщал «ПолитНавигатор», Конституционный суд накануне вынес решение о несоответствии Конституции положений антикоррупционного закона. В свое время принятие этого закона было навязано Западом как инструмент, чтобы держать киевскую элиту под угрозой уголовных дел за фальсификацию деклараций о доходах. Под жесткий контроль попадали и сами судьи – их можно было кошмарить силами созданных по настоянию посольства США «антикоррупционных структур» и склонять к вынесению нужных решений.

В ответ Зеленский инициировал смену состава КС, а националисты и «соросята» устроили беспорядки под зданием суда.

Выясняется, что решение по антикоррупционному закону – не единственная причина обеспокоенности западных кураторов Киеве.

Так, нынешний состав КС готовил куда более громкие вердикты – например, по «земельному закону», открывающему путь для продажи черноземов Украины транснациональным корпорациям.