Зеленский в одночасье лишился двух главных рычагов давления на Россию

Новости Украины

Недавний телефонный разговор президентов США и Украины так и не стал прорывом для Киева.

Об этом, передает корреспондент «ПолитНавигатора», пишет «Коммерсант».

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Издание напоминает, что телефонный разговор Владимира Зеленского с Джо Байденом, представленный Киевом как дипломатический прорыв, обернулся скандалом. Как сообщал «ПолитНавигатор», офису президенту Украины пришлось вносить правки в ранее опубликованный отчет о разговоре (см. США ставят на место офис Зеленского за наглую ложь о Байдене).

«Украинская сторона была вынуждена срочно дезавуировать собственные заявления о готовности США предоставить Киеву План действий по членству (ПДЧ) в НАТО, которые были опровергнуты Вашингтоном. Разъяснив, что Джо Байден не давал Украине никаких обещаний по поводу начала процедуры ее приема в НАТО, Белый дом также проигнорировал новые призывы Киева помешать строительству газопровода «Северный поток-2»: госсекретарь Блинкен назвал проект «свершившимся фактом». Так Владимир Зеленский лишился двух главных рычагов давления на Россию, но получил утешительный приз — приглашение посетить США в июле», – пишет «Коммерсант».

Примечательно также в этой связи выступление на слушаниях в Сенате США госсекретаря Энтони Блинкена относительно «Северного потока-2», остановить завершение которого умоляла Украина.

«В практическом плане физическое завершение строительства трубопровода мне кажется свершившимся фактом. Германия пришла за стол переговоров. Мы активно с ней взаимодействуем, чтобы изучить, что может и, на мой взгляд, должно быть сделано, чтобы гарантировать, что транзитные платежи, которые Украина может на каком-то этапе в будущем потерять вследствие того, что этот трубопровод пойдет в обход Украины, могли бы сохраниться», — сказал Блинкен.

«Тем самым он фактически призвал украинскую сторону строить свою дальнейшую стратегию с учетом новой реальности, возникающей в связи с предстоящим завершением проекта «Северный поток-2», – приходит к выводу московская газета.