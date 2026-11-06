Зеленский задумал «пропетлять» морозы на «дырчиках» и бензине из Польши, – экс-подполковник СБУ

Анатолий Лапин.  
06.11.2026 13:24
  (Мск) , Киев
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В Киеве рассчитывают пережить предстоящую зиму за счёт бензиновых генераторов и финансовой помощи Европы.

Об этом в эфире видеоблога «PolitWera» заявил перешедший на сторону России экс-подполковник СБУ, основатель сайта «UkrLeaks» Василий Прозоров, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».


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«Выбиты промышленные, энергоёмкие отрасли целого государства – у них, кроме бытовых потребителей электроэнергии, практически никого не осталось.

А бытовые потребители — вы знаете, сколько сейчас там бензиновых генераторов? Реально все города у них сейчас — это звук бензинового генератора.

И этого хватает для поддерживания жизни на минимальном уровне простых граждан.

Про промышленность — всё, забудьте, её нет. Энергетика не может обеспечить промышленность.

Но даже вот эта практически уничтоженная энергетика плюс бензиновые генераторы — власть Украины считает, что они смогут протянуть эту зиму на таких ресурсах.

Бензин мы не перекроем, потому что НПЗ у них нет, у них бензин весь привозной.

Охотиться за каждым бензовозом, который идёт из Польши, – никаких дронов на это не хватит. Генераторы мы тоже все не выбьем, потому что невозможно выбить обычные «дырчики», которые стоят под каждой пятиэтажкой», — заявил Прозоров.

Зе-режим рассчитывает, что за счёт европейской помощи удастся «пропетлять» в холода.

«Они всерьёз рассчитывают на то, что протянут. А что касается налогов и всего прочего — деньги даст Европа. Европа поделится. Там, в принципе, в Украине, если не на войну, а на чистую социалку, не так много денег надо, Европа потянет это».

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