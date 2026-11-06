В Киеве рассчитывают пережить предстоящую зиму за счёт бензиновых генераторов и финансовой помощи Европы.

Об этом в эфире видеоблога «PolitWera» заявил перешедший на сторону России экс-подполковник СБУ, основатель сайта «UkrLeaks» Василий Прозоров, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Выбиты промышленные, энергоёмкие отрасли целого государства – у них, кроме бытовых потребителей электроэнергии, практически никого не осталось.

А бытовые потребители — вы знаете, сколько сейчас там бензиновых генераторов? Реально все города у них сейчас — это звук бензинового генератора.

И этого хватает для поддерживания жизни на минимальном уровне простых граждан.

Про промышленность — всё, забудьте, её нет. Энергетика не может обеспечить промышленность.

Но даже вот эта практически уничтоженная энергетика плюс бензиновые генераторы — власть Украины считает, что они смогут протянуть эту зиму на таких ресурсах.

Бензин мы не перекроем, потому что НПЗ у них нет, у них бензин весь привозной.

Охотиться за каждым бензовозом, который идёт из Польши, – никаких дронов на это не хватит. Генераторы мы тоже все не выбьем, потому что невозможно выбить обычные «дырчики», которые стоят под каждой пятиэтажкой», — заявил Прозоров.