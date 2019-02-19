19.02.2019, Москва, Галина Шершнева

Лидер ЛДПР Владимир Жириновский считает признаком «агонии киевского режима» призыв украинского посольства в США бойкотировать прокат в этой стране российского фильма «Т-34».

Об этом он написал в своем телеграмм-канале, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Т-34 был всемирно признан лучшим танком Второй мировой войны, но только украинские нацисты даже на этой теме умудряются вляпаться в собственноручно разбросанную грязь. А ведь если бы не госпереворот, 5-ю годовщину которого в эти дни отмечают в Киеве, мы вместе могли бы гордиться нашей общей победой в Великой Отечественной войне и другими достижениями», – написал Жириновский.

Он полагает, что Россия должна посредством кино «ломать искаженное представление о себе».

«Поэтому по завершению проката «Т-34» в кинотеатрах его обязательно нужно будет перевести на разные языки, включая украинский, и выложить в интернет, чтобы без всяких дурацких заслонов его мог посмотреть каждый зритель в мире, в том числе и на Украине», – предлагает лидер ЛДПР.